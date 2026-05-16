ANSES aumentará las asignaciones en junio 2026 un 2,6%

El nuevo dato de inflación ya definió cuánto subirán los haberes de ANSES desde el próximo mes. Conocé los detalles.

Tras conocerse el IPC de abril, la AUH pasará a ubicarse cerca de los $144.960 brutos por hijo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) volverá a aumentar las asignaciones familiares desde junio, luego de que el INDEC confirmara que l a inflación de abril fue del 2,6% . Ese porcentaje será utilizado para actualizar la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), la Asignación por Embarazo y otras prestaciones sociales.

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El incremento se aplicará bajo el esquema de movilidad mensual implementado por el Gobierno nacional, que ajusta los haberes utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior. Con este nuevo dato, ya comenzaron a difundirse las estimaciones de los próximos valores que recibirán millones de beneficiarios durante junio.

La actualización llega después del aumento del 3,38% aplicado en mayo, cuando ANSES modificó tanto los montos de las prestaciones como los topes de ingresos familiares para acceder a determinadas asignaciones.

Con el aumento del 2,6%, la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanzaría un valor bruto de aproximadamente $144.960 durante junio de 2026. Sin embargo, ANSES deposita mensualmente el 80% del monto total y retiene el 20% restante hasta la presentación anual de la Libreta AUH.

Eso significa que el pago directo mensual quedaría cerca de los $115.968 por hijo. El resto del dinero retenido se cobra posteriormente una vez acreditados los controles sanitarios y educativos correspondientes. La Asignación Universal por Embarazo (AUE) también subiría hasta un monto similar al de la AUH, ya que ambas prestaciones se actualizan bajo el mismo esquema.

En paralelo, el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) tendría un nuevo valor estimado de $72.488 para el primer rango de ingresos familiares.

Las escalas del SUAF continúan dependiendo del ingreso del grupo familiar y de la categoría laboral del beneficiario. Las asignaciones alcanzan a trabajadores registrados, monotributistas, jubilados, pensionados y beneficiarios de la Prestación por Desempleo. El aumento también impactará sobre otras prestaciones como:

asignación por nacimiento

ayuda escolar anual

asignación por matrimonio

prenatal

asignaciones por hijo con discapacidad.

Además de actualizar los montos, ANSES suele modificar también los topes máximos de ingresos familiares permitidos para acceder a determinadas categorías del SUAF.

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Monto de la Tarjeta Alimentar para AUH

La Tarjeta Alimentar recibió un aumento del 38,3% en mayo, luego de que el Gobierno oficializara la actualización mediante la Resolución 161 del Ministerio de Capital Humano. Los nuevos montos vigentes son:

familias con un hijo o titulares de AUE: $72.250

o titulares de AUE: $72.250 familias con dos hijos : $113.299

: $113.299 familias con tres hijos o más: $149.425

El beneficio se acredita automáticamente junto con la AUH o la Asignación por Embarazo y no requiere inscripción previa. La asistencia está destinada a:

titulares de AUH con hijos de hasta 17 años

embarazadas desde el tercer mes que cobran AUE

madres de siete hijos que reciben Pensiones No Contributivas

titulares de AUH por discapacidad, sin límite de edad

ANSES recordó que no es necesario realizar ningún trámite adicional para recibir el aumento. La actualización se aplicará automáticamente sobre todas las prestaciones alcanzadas por la movilidad mensual.

Durante las próximas semanas, el organismo previsional publicará los cuadros definitivos con todos los montos oficiales y el calendario de pagos correspondiente a junio de 2026.