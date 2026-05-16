Por qué los gatos prefieren dormir sobre las personas, según la ciencia

Especialistas advierten que esta costumbre, lejos de caprichos, se vinculan a necesidades propias del animal. Además, detrás de esta decisión se esconden detalles relacionados a sus antepasados felinos.

Cualquier persona que viva con una mascota sabe que se suelen subir a la cama. En el caso de los gatos , esta costumbre es aún más común y encierra una explicación que la ciencia comenzó a desentrañar: el de por qué los felinos eligen dormir sobre las personas que quieren.

Este compuesto fortalece el lazo afectivo genera sensación de bienestar y ayuda a reducir el cortisol , la hormona vinculada al estrés . Así, cuando un felino se recuesta sobre el cuerpo humano, ambos experimentan una mejora emocional tangible.

El contacto físico se convierte en una expresión de conexión biológica y emocional. Para el gato, esa cercanía no es solo una cuestión de afecto: es una necesidad , una búsqueda instintiva de seguridad y protección. Por otro lado, la búsqueda de calor corporal es otro de los motores de este comportamiento.

Los gatos prefieren ciertos lugares del cuerpo para mantenerse cerca de los latidos y la respiración de aquel ser con el que comparten sueño.

Según explicó la directora veterinaria del centro Kivet en España, Ana Ramírez, “adoran el calor que desprendemos y eligen lugares cómodos y seguros”. La preferencia por el pecho o la cabeza no es casual: esos puntos, además de irradiar temperatura, permiten al animal mantenerse cerca de los latidos y la respiración, sonidos que le transmiten tranquilidad y familiaridad.

Instinto cazador y control del entorno

Detrás de este hábito también se encuentra el instinto cazador que los define ya que dormir sobre una persona les permite, según los especialistas, monitorear el entorno y mantenerse alertas ante posibles amenazas. Desde la posición elevada sobre el pecho o la cabeza, el gato puede vigilar y reaccionar rápidamente si percibe movimientos o ruidos, lo que le brinda una sensación de control y seguridad.

La conducta de dormir sobre alguien, aseguran los expertos, “no es un simple capricho, sino una manifestación de necesidades biológicas, emocionales y comportamentales arraigadas en su naturaleza”, según la veterinaria Ramírez.