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1 de octubre 2026 - 00:12

Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 1 de octubre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

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El dólar blue opera a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 1 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.517 para la venta.

Informate más

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 1 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.605, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 1 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s83.460, según Binance.

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