Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 1 de octubre

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El dólar blue opera a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 1 de octubre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.517 para la venta.

Valor del CCL hoy, jueves 1 de octubre El dólar CCL opera a $1.619,12 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.7%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 1 de octubre El dólar MEP opera a $1.542,56 y la brecha con el dólar oficial es de 1.7%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 1 de octubre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.002.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 1 de octubre El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.605, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, jueves 1 de octubre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s83.460, según Binance.