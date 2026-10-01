Recaudación: el IVA completó en septiembre casi un año de bajas y profundizó señales de debilidad del consumo

Las provincias recibieron un 4% más de dinero por coparticipación que el año pasado gracias al pago del primer anticipo del Impuesto a las Ganancias de las empresas. Pero los impuestos vinculados al consumo interno siguieron en caída.

El consumo deprimido volvió a reflejarse en la recaudación del IVA, que ya se encamina a completar un año de caída continua.

Los datos diarios de coparticipación que difunde la Dirección de Asuntos Provinciales del Ministerio de Economía dejaron en septiembre una señal mixta para la recaudación: mientras el IVA volvió a mostrar resultados decepcionantes , Ganancias compensó parte de esa caída y permitió que las provincias recibieran 4,2% más de recursos reales que un año atrás .

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En el noveno mes del año, las provincias recibieron de manera automática un total de $7,8 billones , que se componen de $6,4 billones de Coparticipación ; $337.698 millones por Leyes y Regímenes Especiales y $282.215 millones de compensación del Pacto Federal . Los datos de este mes revierten el magro resultado de agosto , en el que la cantidad de dinero se mantuvo, en términos reales, igual que el año pasado.

Al analizar el comportamiento de los impuestos, la mejora se explica más que nada por la suba del Impuesto a las Ganancias . Los tributos relacionados con el consumo interno y la actividad siguen en baja .

De acuerdo con la consultora Politikon Chaco , el resultado de la coparticipación se debió a la mejora de 22,1% de Ganancias , que se vincula con el pago del primer anticipo del año de las empresas; mientras que el IVA volvió a marcar un retroceso del 6% , al igual que los fondos por Impuestos Internos (-1,3%) y Otros Coparticipados (-17,5%) .

Por otro lado, el Impuesto a los Combustibles Líquidos registró una mejora del 14,6% y el Monotributo , del 29,9% ; mientras que, por el contrario, se vio un descenso en Bienes Personales del 28% .

El IVA profundizó las señales de debilidad y acumuló 11 meses en baja

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) destacó que, “en cuanto a la recaudación del IVA, septiembre de 2026 consolidó la undécima caída interanual consecutiva, con una reducción de 5,8% en términos reales”. “Esto evidencia un comportamiento magro de las actividades económicas vinculadas al mercado interno y al consumo”, dice el centro de estudios.

Por otro lado, destaca que “el Impuesto a las Ganancias volvió a mostrar una mejora interanual en términos reales de 22,4%, vinculado al anticipo de personas jurídicas”.

Por su lado, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) indicó que la recaudación conjunta de IVA y Ganancias habría mostrado una suba real interanual del 4,7% durante el mes de septiembre. “Resulta importante recordar que la sumatoria de estos dos impuestos representa aproximadamente el 97% de la masa coparticipable neta”, dice la entidad.

El IVA se encamina a tener un año de caída

En septiembre, el impuesto indirecto que grava a las ventas tuvo otro comportamiento decepcionante. En rigor, explica lo ocurrido con la facturación de agosto.

El tributo está reflejando la persistente baja del poder de compra de los salarios y el cierre de empresas que, al dejar de operar, dejan de tributar.

Por caso, la actividad industrial cayó en agosto 0,3% frente a julio y 5,7% interanual, según estimó el último informe del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA).

Según el Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el consumo bajó un 1,1% interanual en agosto y se retrajo un 0,8% en la comparación mensual desestacionalizada respecto de julio de 2026.

Con datos de los sectores económicos que traccionan más el consumo y emplean más personas, la lógica es que el IVA refleje la menor actividad.

Igualmente hubo más dinero para las provincias

Por otro lado, la consultora Politikon Chaco indicó que el resultado de septiembre “fue positivo para las 24 jurisdicciones subnacionales, aunque con brechas de desempeño”.

“Por un lado, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego exhibieron los incrementos más importantes, en todos los casos por encima de 5,5%, y otras diecisiete provincias crecieron por encima del resultado general nacional”, dice el estudio.

En cambio, cuatro provincias “lo hicieron en un nivel inferior a este, siendo Buenos Aires la que exhibió el incremento más leve, con 3,1%”.