Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 1 de octubre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.490 para la compra y a $1.540 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hace a $1.539,87 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco .

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En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.517.

El dólar blue cotiza a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cotiza a $1.619,12 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.7% .

El dólar MEP cotiza a $1.542,56 y la brecha con el dólar oficial es de 1.7% .

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 1 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.002.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 1 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.605, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 1 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s83.460, según Binance.