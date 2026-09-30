Punta Arenas–Malvinas: una ruta comercial que abre un nuevo frente logístico y geopolítico

La búsqueda por reactivar la ruta marítima se da en medio de las tensiones diplomáticas entre Argentina y el Reino Unido por los proyectos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte. El debate tuvo lugar central en el Punta Arenas Business Showroom, organizado por la Falkland Islands Development Corporation (FIDC), el municipio local y la naviera Eastern Island.

Archivo. Punta Arenas busca ser el nodo continetal de provisión de las actividades en Malvinas.

La ronda de negocios que reunió en Punta Arenas a empresarios de las Islas Malvinas y Chile buscó reactivar una conexión marítima directa con el archipiélago y asoma la posibilidad de desarrollar un nuevo corredor logístico en el Atlántico Sur , con potencial para abastecer desde bienes de consumo y materiales de construcción hasta actividades offshore y operaciones antárticas.

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El Punta Arenas Business Showroom, organizado por la Falkland Islands Development Corporation (FIDC), el municipio de Punta Arenas y la naviera Eastern Island congregó a unas 80 empresas y tuvo como objetivo consolidar una ruta cuya primera navegación se proyecta para los primeros días de diciembre de 2026. Se utilizaría el buque de carga general Danstar.

La propia FIDC presentó la conexión como una oportunidad para ampliar el comercio y responder al crecimiento de la demanda de importaciones de las islas. El comercio convencional daría paso con el tiempo a una plataforma logística y de servicios para las actividades remotas del Atlántico sur (extracción petrolera).

Esa es la pesadilla que agita el pulso diplomático y disparó el anuncio del presidente Javier Milei de activación de un litigio internacional contra el Reino Unido para evitar las operaciones hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte, en base al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

La presencia en el encuentro de compañías como Falkland Islands Company (FIC), Stanley Services y Sulivan Shipping es un dato relevante porque sus actividades ya abarcan el abastecimiento de plataformas petroleras y buques sísmicos, servicios vinculados con petróleo y gas, logística portuaria y apoyo a embarcaciones antárticas.

El modelo puede comenzar con una carga convencional —alimentos, repuestos, madera, cemento o maquinaria, la temática abordada en la reunión de Punta Arenas— y escalar si aumenta la demanda vinculada con la actividad offshore.

La propia FIDC confirmó que uno de los objetivos de la ronda es vincular proveedores chilenos con empresas de las islas y avanzar hacia contratos comerciales.

FIC, Stanley Services y Sulivan: una infraestructura que ya existe

FIC declara que su negocio mayorista está en condiciones de suministrar órdenes a granel a plataformas petroleras y buques sísmicos. Stanley Services, por su parte, posee servicios específicos para operaciones petroleras, además de infraestructura de almacenamiento, combustible y apoyo marítimo.

Archivo. Semanas atrás, la gestión de Milei anunció el endurecimiento de medidas para impedir la actividad hidrocarburífera en la Cuenca Malvinas Norte.

Sulivan Shipping ofrece servicios de agencia portuaria para la industria de petróleo y gas.

La importancia de estas empresas para la nueva ruta está en que muestran que Malvinas ya cuenta con una demanda y una estructura empresarial capaz de transformar la conexión comercial en un corredor de abastecimiento de mayor escala.

En ese esquema, Punta Arenas funcionaría como nodo continental de provisión, mientras el puerto isleño será la plataforma de recepción, almacenamiento, distribución y transferencia hacia distintas actividades de las islas.

Sea Lion el atizador de la escala

La variable que puede modificar la escala es Sea Lion. Es un asunto en estudio desde sus orígenes (2005) por gabinetes de inteligencia del país; la infraestructura energética en el mar se considera infraestructura crítica nacional y un elemento clave de la geopolítica global.

El proyecto petrolero offshore de la israelí Navitas y la británica Rockhopper espera empezar a producir durante el primer trimestre de 2028.

Varios acrónimos del oficio: SIDE, SIA, DGIA, DIGIEMCO, CCCD se ocupan de monitorear y compartir datos sobre el tráfico marítimo, imágenes satelitales y alertas de ciberseguridad.

El proyecto petrolero offshore de la israelí Navitas y la británica Rockhopper- que hoy confirmó el objetivo de comenzar a producir durante el primer trimestre de 2028- se encuentra en desarrollo y su eventual avance hacia producción comercial podría generar una demanda sostenida de equipos, repuestos, combustibles, alimentos, transporte y servicios marítimos.

La infraestructura empresarial que participó del ecosistema comercial en el Showroom es compatible con una eventual expansión de esa demanda

El interrogante estratégico a partir del primer viaje del buque Danstar de la naviera Esatern Island es cuándo estará disponible la infraestructura logística ante una eventual expansión de la actividad offshore que requiera volúmenes mayores y una frecuencia regular de abastecimiento.

De una ruta comercial a un corredor estratégico

La expansión de ese corredor introduce una nueva tensión en el Atlántico Sur: una infraestructura logística que puede conectar al continente chileno con una economía insular cuya actividad energética podría crecer en los próximos años, bajo un marco de soberanía en disputa entre Buenos Aires y Londres.

Punta Arenas va camino a convertirse en un nodo continental para el abastecimiento de las Malvinas de actividades offshore y antárticas y tiene a Puerto Argentino como plataforma de apoyo.

Ese es el alcance geopolítico del Showroom que observan de cerca los acrónimos de la inteligencia nacional.

Si Sea Lion entra en producción, Londres deberá garantizar la seguridad de un territorio que, además de su valor político y militar, tendrá infraestructura petrolera offshore, instalaciones portuarias, logística marítima y una fuente de ingresos considerable.

La defensa del archipiélago demandará así un esfuerzo presupuestario (despliegue de medios militares ingleses) cuanto menos proporcional al valor estratégico de las reservas del yacimiento. Se llama disuasión creíble.

El exministro de Defensa, Julio Martínez, en dialogo con Ámbito advirtió que es "fundamental parar la explotación de hidrocarburos" debido a que “los proyectos previstos —como el yacimiento Sea Lion— harían económicamente sustentable el mantenimiento de la base militar británica, que tomaría mayor envergadura”.

Sostuvo que el objetivo de Argentina debe ser ahogar financieramente las actividades en las islas para que el costo militar siga recayendo sobre los impuestos de los ciudadanos del Reino Unido.

El exfuncionario recordó que durante 2009 y 2010 ya se registraban actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en Malvinas. Según explicó, en aquel momento presentó proyectos para sancionar a las empresas involucradas, aunque las iniciativas no tuvieron el mismo impacto que los actuales mecanismos de presión.