El dólar se sostiene cerca de los $1.520 y apunta a cerrar el mes nuevamente a la baja

El mayorista cayó por segunda rueda consecutiva y cerró en $1.522, con una suba de apenas 0,9% en septiembre. Mientras el dólar apunta a una nueva baja mensual, Caputo aseguró recientemente que no habrá una expansión de pesos y destacó el poder de fuego para contener eventuales presiones cambiarias.

Las compras de divisas del Central fueron acotadas durante buena parte del mes.

El dólar mayorista volvió a retroceder este martes y quedó cerca de cerrar septiembre con una suba inferior al 1% . Al mismo tiempo, el ministro de Economía, Luis Caputo , ratificó que el Gobierno mantendrá una política monetaria restrictiva y descartó una expansión de pesos para impulsar la actividad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El tipo de cambio mayorista cedió $2,50 hasta los $1.522 , su segunda baja consecutiva. A falta de una rueda para terminar septiembre, acumula un incremento de apenas $13,50, equivalente al 0,9% .

La jornada estuvo marcada además por un elevado volumen de operaciones: en el segmento de contado se negociaron u$s846,3 millones , en un mes caracterizado por una fuerte oferta de divisas proveniente del agro y de colocaciones de Obligaciones Negociables.

El dólar minorista, en tanto, se mantuvo en $1.545 para la venta en el Banco Nación , mientras que el blue retrocedió $5 hasta los $1.560.

La dinámica cambiaria deja al dólar encaminado a subir menos que la inflación durante septiembre . Las consultoras esperan que el IPC del mes se mantenga por debajo del 2%, aunque con un leve incremento frente al 1,7% registrado en agosto.

Detrás de la estabilidad cambiaria aparecen varios factores. Por un lado, septiembre contó con una importante liquidación del sector agroexportador. Según Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, hasta el lunes el sector había vendido u$s2.946,2 millones, el segundo registro mensual más elevado del año.

Amílcar Collante, de Profit Consultores, estimó además que todavía quedan unos u$s19.000 millones de potencial liquidación del agro, un flujo que podría ampliar el margen para que el Banco Central compre reservas sin generar una presión excesiva sobre el tipo de cambio.

A esto se suma la escasez de liquidez en pesos y un menor ritmo de compras de dólares por parte del BCRA, que reduce la presión oficial sobre el mercado.

El BCRA desaceleró las compras de reservas

Pese al fuerte volumen operado, las compras de divisas del Central fueron acotadas durante buena parte del mes. Sin embargo, este martes el organismo adquirió u$s70 millones, con lo que acumuló aproximadamente u$s313 millones en septiembre.

Ignacio Morales, Chief Investment Officer de Wise Capital, había señalado que la participación oficial representó apenas alrededor del 2% del volumen negociado durante buena parte del período.

“La intervención oficial apenas representó el 2% del volumen operado diario. El ritmo de acumulación mensual muestra un freno marcado frente a mayo y junio. La desaceleración respondió a la caída del superávit comercial”, explicó.

Además, Morales señaló que la demanda de dólares para atesoramiento se mantuvo cerca de los u$s1.800 millones y advirtió que el mercado espera una menor oferta financiera durante las próximas semanas.

El BCRA moderó la compra de reservas en septiembre

Caputo descarta una expansión de pesos

En paralelo, en una conferencia reciente de Luis Caputo, ratificó que el Gobierno no prevé expandir la cantidad de pesos para estimular la actividad, una definición que también tiene impacto sobre las expectativas cambiarias.

“La base monetaria prácticamente no creció en el último año. Los que creen que van a salir pesos de algún lado para comprar dólares, no; sepamos que la cantidad de pesos es limitada”, afirmó el ministro durante el CFO Summit.

Caputo también destacó los recursos con los que, según sus cálculos, cuenta el Gobierno frente a un eventual incremento de la demanda de divisas. El funcionario mencionó u$s40.000 millones correspondientes a los swaps con China y Estados Unidos, u$s20.000 millones por compras de reservas durante este año y otros u$s15.000 millones a través del mercado de futuros.

En total, estimó un poder de fuego de u$s75.000 millones, al que sumó los ingresos esperados para 2027 provenientes de proyectos del RIGI y del superávit comercial.