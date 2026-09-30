El BCRA compró u$s160 millones, un máximo desde julio, pero registró el peor saldo mensual del año

La autoridad monetaria concretó la mayor compra diaria en dos meses y elevó el saldo de septiembre a u$s473 millones. Sin embargo, las reservas brutas cayeron u$s1.392 millones en la rueda y cerraron en u$s46.090 millones.

El BCRA cerró septiembre con la mayor compra diaria en dos meses, pero las reservas volvieron a caer por movimientos de fin de mes.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central (BCRA) volvieron a caer este miércoles 30 de septiembre, aun cuando la autoridad monetaria concretó la mayor compra diaria de los últimos dos meses en el mercado oficial . El stock retrocedió u$s1.392 millones y cerró en u$s46.090 millones , en una rueda atravesada por el cierre de posiciones de fin de mes y por un volumen de operaciones inusualmente alto.

Según indicaron fuentes oficiales a Ámbito , la caída respondió principalmente a movimientos de fin de mes , que deberían revertirse el primer día hábil de octubre . Por eso, el retroceso del stock bruto no estuvo asociado a una venta de divisas del BCRA en el mercado oficial, sino a movimientos contables y financieros de cierre, mientras la entidad logró sostener un saldo comprador elevado en la última rueda de septiembre.

En el Mercado Libre de Cambios , el BCRA compró u$s160 millones y elevó a u$s473 millones el saldo positivo acumulado en septiembre. A su vez, las adquisiciones de 2026 llegaron a u$s14.568 millones. La intervención representó el 16% del volumen operado en el mercado oficial , una participación muy superior a la observada durante buena parte del mes.

El salto de las compras del último día, sin embargo, no alcanzó para modificar el balance mensual. Así, septiembre cerró con el peor saldo de acumulación del año , ya que el promedio diario quedó en u$s22 millones , por debajo de los u$s38 millones de agosto, los u$s103 millones de julio, los u$s68 millones de junio y los u$s137 millones de mayo. Así, el mes terminó con una compra fuerte, pero dentro de una dinámica general de menor absorción de divisas.

La caída diaria de las reservas mostró, otra vez, que el resultado comprador del BCRA no se traslada de forma mecánica al stock bruto. En la rueda, el oro subió 1%, aunque la planilla marcó un impacto negativo de u$s40 millones por cotización sobre las reservas. Además, el dólar global avanzó 0,12%, mientras que el euro bajó 0,14%, el yuan se depreció 0,02% y el yen perdió 0,10% frente a la divisa estadounidense.

El cierre de septiembre también dejó una señal relevante para la economía: cuanto más difícil se vuelve conseguir financiamiento en dólares, más importante pasa a ser la capacidad del BCRA para comprar divisas en el mercado oficial. En esa línea, desde Research 1816 advirtieron que “a mayor dificultad para emitir títulos, más relevante son las compras del BCRA en el MLC”.

La consultora vinculó ese punto con el programa financiero de 2027. Según 1816, los números oficiales ya suponían una presión elevada sobre las reservas, porque contemplaban el uso de u$s3.700 millones del saldo del Tesoro, compras del fisco al BCRA por u$s4.900 millones y vencimientos de Bopreal por hasta u$s4.000 millones. En conjunto, esa presión podía llegar a u$s12.600 millones, “un número parecido al stock actual de reservas netas”.

Por eso, el bajo ritmo de compras de septiembre pesa más allá del dato mensual. 1816 señaló que este año las compras del BCRA fueron “extraordinarias”, aunque en septiembre las intervenciones del Central “vienen siendo marginales”. En ese contexto, la mayor compra diaria del cierre mejora el flujo de la rueda, pero no cambia el balance de fondo: la acumulación sigue siendo clave para reforzar el poder de fuego del BCRA y sostener el programa financiero sin trasladar más presión al mercado cambiario.

El mayorista cayó por tercera rueda

En el mercado cambiario, el dólar mayorista registró la tercera baja consecutiva de la semana y cerró en $1.508 para la compra y $1.517 para la venta, cinco pesos por debajo del cierre previo. La rueda tuvo el volumen más alto desde el 14 de marzo de 2025 y mostró un recorrido acotado, siempre por debajo de los niveles del martes.

Los máximos se anotaron al comienzo en $1.520, dos pesos por debajo del cierre anterior. Luego, en un escenario de intensa actividad, la oferta mantuvo dominio sobre el mercado y empujó una baja gradual de la cotización. Hacia el inicio del último tramo, el mayorista tocó mínimos de $1.517 y finalmente cerró en ese nivel.

En contado se operaron u$s1.033,6 millones, mientras que en futuros se negociaron u$s2.026 millones. En los tres primeros días de la semana, el mayorista bajó $8,50, en contraste con la suba de $1,50 registrada en igual tramo de la semana anterior. Con el cierre mensual, el dólar mayorista acumuló en septiembre un avance de 0,56% y en el año una suba de 4,26%.

Futuros y tasas

La estrategia oficial de moderar el recorrido del dólar volvió a quedar visible en la combinación de alto volumen, compra oficial y baja del mayorista. En futuros, la curva cerró con una variación promedio negativa de 0,09%, con bajas de 0,10% en septiembre, 0,03% en octubre y 0,03% en diciembre. En tanto, la tasa implícita de octubre quedó en 1,97% mensual, equivalente a 23,66% anualizado.

En el mercado de dinero, las tasas tuvieron una fuerte recomposición. La TAMAR subió de 23,44% a 24,31%, mientras que la BADLAR avanzó de 22,06% a 23,38%. Así, septiembre terminó con una señal dual para la política cambiaria: el BCRA logró la compra diaria más alta de los últimos dos meses y contuvo al mayorista, pero el balance mensual dejó el menor saldo de acumulación del año y una nueva caída del stock bruto de reservas.