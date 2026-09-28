El Estado y las empresas ya definieron los incrementos de tarifas y servicios clave para este mes. Los nuevos montos que entraron en vigencia este jueves 1 de octubre.

Octubre llega con aumentos en las tarifas del transporte, el agua, las prepagas, los colegios y otros servicios.

Desde este jueves 1 de octubre, los argentinos enfrentan una nueva tanda de aumentos en servicios básicos , tanto públicos como privados, que impactará directamente en los gastos fijos de las familias. Durante el décimo mes del año , subirán las cuotas de las prepagas, los boletos del transporte, las tarifas de energía y las cuotas de los colegios privados , entre otros rubros.

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Tras el dato de inflación de agosto del 1,7% , las empresas y gobiernos ajustarán sus cuadros tarifarios para octubre. En algunos casos, los mecanismos de indexación mensual y las cláusulas contractuales vigentes serán los instrumentos que determinarán los nuevos valores de cada servicio. En otros, los aumentos son por decisión unilateral de los prestadores o reguladores.

Las empresas de medicina prepaga ya definieron los valores para octubre. Las cuotas de los planes de salud suben hasta 4,9%. Las firmas ya cargaron estos datos en el sistema digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

OSDE tendrá un aumento que oscila entre 1,9% y 2,1%, dependiendo del plan. El Hospital Alemán confirmó un aumento del 1,9% , mientras que el Hospital Italiano tendrá un incremento de 2,1%. Por otro lado, Swiss Medical subirá 2% y Sancor Salud pautó un alza de entre 2,06% y 2,81% , dependiendo del plan y la región del país. Por su parte, Galeno aumentará entre 2,4% y Omint tendrá una suba que llegará hasta el 4,9% . Estos ajustes también se aplicarán a los copagos en algunos casos.

En el transporte público comenzará a regir un nuevo aumento desde el 1 de octubre. Las tarifas del subte y los colectivos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires suben un 3,7% , de acuerdo con el esquema de actualización automática que aplican ambas jurisdicciones.

Las empresas de medicina prepaga ya definieron los valores para octubre.

Cabe señalar que el incremento surge de la fórmula que combina el último dato de inflación del INDEC, que en agosto fue del 1,7%, con un adicional de dos puntos porcentuales.

Colectivos en la provincia de Buenos Aires

Desde el 1° de octubre, las líneas de colectivos de jurisdicción provincial en el AMBA subirán un 3,6%, en base a la fórmula que toma el último dato de inflación del INDEC, que en agosto fue del 1,7%, más dos puntos porcentuales adicionales. Las nuevas tarifas con SUBE registrada quedarán de la siguiente manera:

Boleto mínimo (0 a 3 km): $1.206,39

Tramo de 3 a 6 km: $1.357,18

Tramo de 6 a 12 km: $1.507,98

Tramo de 12 a 27 km: $1.809,58

Colectivos en la Ciudad

A partir del 1 de octubre, a las tarifas de colectivos de la Ciudad, se aplicará una actualización del 3,7% y, en lo sucesivo, con actualizaciones mensuales de acuerdo a un índice (IPC del INDEC + 2 % en relación a la tarifa anterior).

Así quedan los aumentos para los colectivos en CABA, según la distancia:

0 a 3 km: $ 920,48

3 a 6 km: $ 1.022,81

6 a 12 km: $ 1.101,59

12 a 27 km: $ 1.180,44

A partir del 1 de octubre, a las tarifas de colectivos de la Ciudad, se aplicará una actualización del 3,7%.

Subte

A partir de octubre, la tarifa del subte sufrirá un incremento del 3,6%, lo que llevará el valor del boleto por encima de los $1.800. En paralelo, la tarifa del Premetro experimentará un ajuste proporcional y pasará a costar cerca de $700.

En lo que va del año, el pasaje de subte acumula un aumento del 50,66%, colocándose por encima de la inflación del mismo período (33,5%).

A continuación, el nuevo valor del pasaje desde el 1 de octubre:

La tarifa del subte pasará de $1753 a $1817 .

del pasará de $1753 a . Para los beneficiarios de la Tarifa Social , el boleto será de $635,95 .

, el boleto será de . La tarifa estudiantil será de $254,38 .

será de . En el caso del premetro, el pasaje será de $635,95.

Trenes en AMBA

En cuanto a los trenes del AMBA, el último aumento confirmado data del 1° de septiembre, cuando el boleto mínimo subió un 14,29% hasta los $480 con SUBE registrada.

El Gobierno aún no publicó el cuadro tarifario ferroviario para octubre, ya que el cronograma escalonado de la Resolución 27/2026 llegaba hasta septiembre. Los nuevos valores de octubre deberán ser oficializados en los próximos días en el Boletín Oficial.

En cuanto a los trenes del AMBA, el último aumento confirmado data del 1° de septiembre, cuando el boleto mínimo subió un 14,29% hasta los $480 con SUBE registrada.

Descuentos por pasajero frecuente: cómo queda la tarifa en octubre

Pese al aumento del 3,6%, se mantienen las bonificaciones progresivas:

21 a 30 viajes: 20% de descuento.

31 a 40 viajes: 30% de descuento.

A partir de 41 viajes: 40% de descuento.

Desde Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) recordaron que continúan vigentes los pases gratuitos para jubilados y pensionados, personas con discapacidad, trasplantados y pacientes en lista de espera. Este beneficio abarca también el boleto estudiantil gratuito.

Peajes en CABA: cuánto cuesta en octubre

El peaje en las autopistas administradas por Autopistas Urbanas (AUSA) registraran un incremento del 3,7% desde este jueves 1° de octubre. Con el nuevo cuadro tarifario, los vehículos livianos (dos ejes) abonan en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno:

Horario normal: $4.787, 85

$4.787, 85 Hora pico: $6.785,16

Para las autopistas Illia, Sarmiento y Salguero:

Horario normal: $1.994,73

$1.994,73 Hora pico: $2.820,85

Peaje de Alberti:

Horario normal: $1.516,26

$1.516,26 Hora pico: $1.914,97

Paseo del Bajo (vehículos livianos):

Tarifa: $10.593,69

El peaje en las autopistas administradas por Autopistas Urbanas (AUSA) registraran un incremento del 3,7% desde este jueves 1° de octubre.

Alquileres: comienza el mes con nuevos incrementos

Octubre llega con nuevos ajustes para una parte de los contratos de alquiler que utilizan el Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central (BCRA). Con la derogación de la Ley de Alquileres, los contratos nuevos ya no tienen una frecuencia ni un índice obligatorio: las partes pueden acordar libremente el plazo y el mecanismo de actualización.

Para octubre, según los valores difundidos para ese índice, los porcentajes dependen de la periodicidad pactada.

Ajuste trimestral: 6,72%.

Ajuste cuatrimestral: 9,83%.

Ajuste semestral: 17,04%.

Ajuste anual: 31,67%.

Octubre llega con nuevos ajustes para una parte de los contratos de alquiler que utilizan el Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central (BCRA). Pixabay

Para dimensionar el impacto, sobre un alquiler de $600.000, a continuación se publican los nuevos valores.

Trimestral: 6,72% → de $600.000 a $640.320 .

→ de $600.000 a . Cuatrimestral: 9,83% → de $600.000 a $658.980 .

→ de $600.000 a . Semestral: 17,04% → de $600.000 a $702.240 .

→ de $600.000 a . Anual: 31,67% → de $600.000 a $790.020.

Colegios privados: sin subas en CABA y Provincia

Según confirmaron fuentes del sector a Ámbito, la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Argentina (AIEPBA) ratificó que las cuotas de los colegios privados se mantendrán congeladas, sin nuevos aumentos tanto en la Provincia de Buenos Aires como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las cuotas de los colegios privados se mantendrán congeladas, sin nuevos aumentos tanto en la Provincia de Buenos Aires como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Luz y gas en octubre

Las facturas de gas y luz también registrarán nuevos ajustes en octubre. El ENReGE publica los cuadros tarifarios de Metrogas, Naturgy BAN, Edenor y Edesur mensualmente en el Boletín Oficial, generalmente en los últimos días del mes previo.

Los valores exactos de octubre aún no fueron publicados. En agosto, la luz subió un 1,78% para Edenor y un 1,71% para Edesur, mientras que el gas acumuló un incremento del 3,01% promedio en julio.

A eso se suma un cambio estructural: el Senado convirtió en ley la reforma del régimen de zonas frías, que reduce el subsidio de entre el 30% y el 50% sobre la tarifa de gas para más de un millón de usuarios en 11 provincias fuera de la Patagonia, que quedarán fuera del beneficio automático y pasarán a depender del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

Los valores exactos de octubre aún no fueron publicados. Depositphotos

Aumento de agua en octubre

Las tarifas de agua de AySA subirán un 2,17% en octubre, según el Coeficiente de Modificación K publicado por el ERAS en su sitio oficial. El coeficiente pasará de 2.326,1757 en septiembre a 2.376,5912 en octubre, en el marco del mecanismo de actualización mensual basado en la fórmula polinómica que combina el Índice de Salarios, el IPIM y el IPC.

Cabe señalar que el tope del 3% mensual que rigió de mayo a agosto dejó de aplicarse a partir de septiembre, por lo que los ajustes de octubre responden directamente a la fórmula sin techo.