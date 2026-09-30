Benjamín Netanyahu reveló detalles del vuelo de Flydubai: "Intentó estrellar el avión con todos los pasajeros a bordo"

El primer ministro aseguró que pasajeros y tripulantes lograron reducir al atacante. La aeronave aterrizó de emergencia y todos los viajeros están a salvo.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este miércoles que uno de los pilotos de un vuelo de Flydubai apuñaló al otro e intentó estrellar el avión que viajaba desde Dubái hacia Tel Aviv , antes de que pasajeros y miembros de la tripulación lograran reducirlo y la aeronave aterrizara de emergencia en Arabia Saudita.

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El mandatario israelí sostuvo que la intervención de quienes se encontraban a bordo evitó un desenlace de mayor gravedad : “Uno de los pilotos apuñaló al otro y, al parecer, intentó estrellar el avión con todos los pasajeros a bordo ”. A su vez, destacó la actuación de las personas que intervinieron durante el episodio.

En un video difundido por su oficina, Netanyahu declaró: “Esta mañana hubo un incidente de seguridad extremadamente grave ”. Además, señaló que “casi todos los pasajeros del vuelo eran israelíes” y sostuvo que “todos los indicios” apuntan a que el piloto buscaba hacer caer la aeronave.

El primer ministro contó que habló con uno de los pasajeros israelíes que se encontraba a bordo. Según el relato que recibió, el avión entró en picada y el viajero consiguió ingresar a la cabina junto con un integrante de la tripulación.

Ambos lograron reducir al piloto mientras presuntamente intentaba dañar los sistemas del avión . Posteriormente, otro miembro de la tripulación ingresó a la cabina y consiguió estabilizar la aeronave.

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Netanyahu calificó como “héroes” a quienes intervinieron y aseguró que “salvaron muchas vidas y demostraron gran valentía”. “Evitaron una grave tragedia”, agregó.

Además, explicó que el gobierno israelí mantiene contactos con las autoridades involucradas para garantizar la seguridad y el regreso de los pasajeros, y afirmó que instruyó a los servicios de seguridad para adoptar medidas que permitan prevenir episodios similares.

Israel Katz habló de un “atentado terrorista yihadista”

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, fue más allá y calificó lo ocurrido como “un intento de atentado terrorista yihadista”.

“El grave incidente en el avión de Flydubai fue un intento de atentado terrorista yihadista, que se frustró solo gracias a la valentía de varios pasajeros israelíes que irrumpieron en la cabina, redujeron al terrorista y, con sus propias manos, devolvieron el control del avión a otra tripulación que estaba allí”, sostuvo.

Según Katz, la información inicial en poder de las autoridades israelíes indica que “el terrorista tenía una sola intención: estrellar el avión con todos sus pasajeros”.

Netanyahu y Katz fueron las primeras autoridades israelíes de ese rango en atribuir públicamente una intención al piloto. Horas antes, la oficina del primer ministro había señalado que la situación estaba bajo control y descartado que se tratara de un intento de secuestro.

Qué se sabe del sospechoso

Dos funcionarios israelíes señalaron a CNN que el copiloto sería omaní y el capitán, emiratí, información que también fue publicada por Ynet y Walla. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial sobre sus nacionalidades y ni Netanyahu ni Katz hicieron referencia a ellas.

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Según Ynet, el sospechoso fue entregado a las autoridades sauditas para ser interrogado, con participación israelí. En paralelo, la ministra de Transporte, Miri Regev, pidió suspender los vuelos de Flydubai hacia Israel.

Otros pasajeros relataron al Canal 12 que vieron sangre dentro de la cabina y que viajeros israelíes y miembros de la tripulación participaron en la reducción del agresor. El medio informó además que dos pilotos que viajaban como pasajeros tomaron posteriormente los controles.

Flydubai confirmó que el vuelo atravesó un “incidente” y aterrizó de manera segura en Tabuk, Arabia Saudita. Las circunstancias y motivaciones del episodio continúan bajo investigación.