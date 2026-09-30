El dólar blue subió en septiembre y se afianzó por encima de los $1.550

El dólar blue superá en más de $40 al oficial mayorista. Depositphotos

El dólar blue anotó una leve suba en el acumulado de septiembre, aunque terminó en el mismo nivel que fines de julio. De este modo, apenas recuperó la merma que había tenido en agosto y se movió a un ritmo más acotado que el oficial.

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El informal cerró estable este miércoles, a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. En el mes, la cotización avanzó $5 (+0,3%).

Mientras tanto, el oficial mayorista trepó 0,6% en el mismo período, por lo cual la brecha entre ambos precios se redujo del 3,1% al 2,8%. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, miércoles 30 de septiembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.518 para la venta.

Valor del CCL hoy, miércoles 30 de septiembre El dólar CCL cerró a $1.612,49 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.2%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 30 de septiembre El dólar MEP cerró a $1.543,84 y la brecha con el dólar oficial es de 1.7%. Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 30 de septiembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.002. Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 30 de septiembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.606,92, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 30 de septiembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s83.889, según Binance.