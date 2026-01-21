Becas Progresar 2026: ANSES confirmó los nuevos montos y requisitos de inscripción + Seguir en









El organismo previsional confirmó los nuevos montos y requisitos del programa destinado a estudiantes durante 2026.

Las Becas Progresar están destinadas a argentinos y extranjeros con al menos dos años de residencia.

El programa Becas Progresar de ANSES se conoce como una herramienta clave para acompañar a miles de estudiantes argentinos en su educación. Este aporte económico mensual está orientado a jóvenes y adultos que cumplen con determinados requisitos académicos y económicos, con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades y facilitar el acceso a la educación en sus distintos niveles.

En enero de 2026, el organismo ratificó los montos vigentes del programa, mientras los beneficiarios aguardan la apertura de la nueva etapa de inscripción de cara al próximo ciclo lectivo. Las becas se organizan según el nivel educativo, e incluyen apoyos para la educación obligatoria, la formación terciaria, universitaria y la capacitación profesional.

becas-progresar ¿Quiénes pueden inscribirse a las Becas Progresar en 2026? Las Becas Progresar están destinadas a argentinos y extranjeros con al menos dos años de residencia legal en el país.

Sin embargo, el programa contempla cuatro líneas principales:

Progresar Obligatorio: para jóvenes de 16 a 24 años que deseen terminar la primaria o secundaria.

Progresar Superior: destinado a estudiantes de institutos terciarios y universidades nacionales.

Progresar Enfermería: o rientado a quienes cursan la carrera de Enfermería, sin límite de edad para estudiantes avanzados.

Progresar Trabajo: dirigido a cursos de formación profesional avalados por el INET. Montos confirmados: cuánto cobrarán los estudiantes de nivel superior y obligatorio Los montos específicos para cada nivel son:

Nivel obligatorio y Progresar Trabajo: $28.000 (80% del monto total).

Nivel superior: Primer año: $28.000. A partir del segundo año: $35.000. Durante enero, los beneficiarios que cumplieron con las condiciones académicas en 2025 reciben el pago del 20% acumulado. Los montos de este reintegro varían según la línea y el momento de inscripción: Quienes se inscribieron en la primera convocatoria de 2025 pueden recibir hasta $56.000 o $63.000 extras.

Quienes lo hicieron en la segunda convocatoria obtienen un refuerzo de $28.000. El esquema de vacunación y otros requisitos obligatorios Si bien los requisitos específicos dependen de cada línea de beca, existen condiciones generales que se aplican en todos los casos: Tener entre 16 y 24 años, con excepciones que amplían el límite hasta los 30 años para estudiantes avanzados del nivel superior y sin tope de edad para la línea de Enfermería

Contar con ingresos del grupo familiar que no superen los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, equivalente a $966.000 mensuales en 2026

Ser alumno regular de una institución educativa pública o privada reconocida, con el avance académico requerido, en el caso de estudiantes de nivel superior, al menos el 50% de las materias aprobadas del año anterior

Tener el esquema de vacunación obligatorio completo o en curso.

