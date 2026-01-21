El dólar oficial minorista cerró a $1.405 para la compra y a $1.455 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.452,35 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cerró este miércoles 21 de enero
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 21 de enero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.430,50.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 21 de enero
El dólar blue cerró a $1.480 para la compra y a $1.500 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, miércoles 21 de enero
El dólar CCL cerró a $1.519,12 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.2%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 21 de enero
El dólar MEP cerró a $1.468,31 y la brecha con el dólar oficial es de 2.6%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 21 de enero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.891,50.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 21 de enero
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.517,64, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 21 de enero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s87.604, según Binance.
