Los bonos y acciones operan con disparidad, mientras el mercado dirige todas las miradas a Davos

La city local sigue atento al frente externo y a la mayor volatilidad global. Mientras, las tasas altas sostienen el carry trade y la calma cambiaria.

Los bonos y acciones argentinos se mueven al ritmo de los mercados globales. Depositphotos

Los mercados del mundo se mantienen en vilo y concentran su atención en Davos. En particular en el discurso de Donald Trump, quien continúa enviando señales que recalientan las tensiones globales. En ese marco, los bonos y acciones argentinos operan con disparidad, pese a que el dólar se mantiene calmo ante el nuevo impulso al carry trade.

En ese marco, el índice S&P Merval avanza 0,8% en su medición en pesos, hasta los 2.966.077 puntos. En la jornada previa, las acciones bancarias cayeron cerca de un 2%, en contraste, las empresas de energía y petróleo (como YPF) subieron y ayudaron a sostener el mercado.

Los ADRs y acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street operan mixtos, aunque con mayoría de alzas. Algunas compañías muestran avances de hasta el 4,8%.

Bonos en dólares Por su parte, los bonos soberanos en dólares cotizan con disparidad en la bolsa de Nueva York. Los Bonares caen hasta 0,3%, mientras que los Globales suben hasta 0,1%.

En ese marco, el riesgo país no logra retomar la senda a la baja. El indicador del J.P. Morgan se ubica en 570 puntos básicos, un nivel que aún no le permite al Gobierno recuperar el acceso a los mercados internacionales de endeudamiento.

Este martes, el Ministerio de Economía lanzó un canje de bonos dólar linked en búsqueda de renovar deuda y ganar previsibilidad. "El objetivo de esta nueva licitación es continuar brindando herramientas para facilitar el roll over de los instrumentos de cobertura Dólar Liniked minimizando los desarbitrajes del fixing del TC A3500", dijeron analistas. Por otra parte la iliquidez continúa en la city. Como en jornadas anteriores, el martes faltó efectivo hacia el final del día." Esto hizo que las tasas de préstamos a un día subieran bruscamente, aunque el promedio diario fue del 32%", explicaron operadores sobre la caución bursátil.