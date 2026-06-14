Susto en Kansas por una tormenta que azotó la zona de la concentración de la Selección argentina + Agregar ámbito en









Pese a las alertas meteorológicas y las fuertes ráfagas de viento, el Dibu Martínez compartió en sus redes sociales imágenes de la reunión gastronómica que disfrutó el plantel.

Una fuerte tormenta azotó la ciudad en la que está instalada la Selección argentina.

El búnker de la Selección argentina en Kansas City vivió horas de extrema tensión el sábado a la noche debido a un violento temporal de viento y lluvia que forzó a la población a resguardarse. El frente severo castigó la zona del Origin Hotel con alertas de tornado y ráfagas destructivas de hasta 145 km/h. Si bien el vendaval causó destrozos materiales en las estructuras de prensa externas y en la cartelería oficial de la AFA, toda la delegación albiceleste se encuentra fuera de peligro, completamente segura y en perfectas condiciones dentro del complejo.

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Tras el susto meteorológico, la AFA ratificó el cronograma oficial y confirmó que la actividad no sufrirá alteraciones. De este modo, el entrenamiento dominical se mantiene firme para las 18:00 (hora local) en el predio Compass Minerals National Performance Center, donde se realizará un ensayo táctico a puertas cerradas para ultimar detalles de cara al debut mundialista ante Argelia.

El video del Dibu Martínez y el asado de la Selección argentina bajo la tormenta Fue justamente en medio de ese tenso escenario cuando la delegación decidió refugiarse en una de sus costumbres más sagradas. Mientras los celulares sonaban con alertas oficiales que exigían ponerse a resguardo, en el hotel se encendían las brasas para los casi 90 miembros de la delegación. Lejos de la preocupación por el clima, el grupo disfrutó de una parrillada con carne y achuras traídas especialmente desde Buenos Aires para matizar la espera del debut.

El encargado de abrir las puertas de la intimidad fue el Dibu Martínez, quien compartió un video de la trastienda en sus redes sociales. En la grabación, el arquero marplatense retrató la odisea de los cocineros para proteger el fuego de las ráfagas que soplaban con fuerza junto al río Missouri. Las imágenes mostraron a los asadores trabajando a contrarreloj bajo un alero del hotel Origin, en un sector decorado con banderas celestes y blancas donde las parrillas desbordaban de achuras, chorizos, asado y vacío.

video asado Selección El festejo tuvo lugar mientras las sirenas de alerta sonaban en las calles de Kansas City.

En plena filmación, el arquero se acercó a la parilla y lanzó: “¿Qué pasa Dieguito?”, obteniendo una respuesta cómplice de uno de los especialistas: “Peleando contra viento y marea”. El propio futbolista del Aston Villa, quien transita la última etapa de recuperación por una fractura en el dedo anular de su mano derecha, elogió el enorme esfuerzo de los encargados del fuego exclamando: “Mirá qué crack, mirá lo que es esto”.