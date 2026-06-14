Suiza rechazó en referéndum limitar el crecimiento de su población a 10 millones de habitantes + Agregar ámbito en









Aunque la iniciativa no prosperó, la votación volvió a poner sobre la mesa el debate sobre inmigración, vivienda e infraestructura en el país europeo.

Suiza rechazó poner límites a la cantidad de habitantes.

Los ciudadanos de Suiza rechazaron este domingo una iniciativa que proponía limitar la población del país a un máximo de 10 millones de habitantes antes de 2050. Según los resultados preliminares, entre el 54% y el 55% de los votantes se manifestó en contra de la medida impulsada por el Partido Popular Suizo (SVP), la principal fuerza de derecha del país.

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La iniciativa planteaba que, si Suiza superaba el umbral poblacional durante dos años consecutivos, el Gobierno debería adoptar medidas para frenar el crecimiento demográfico, incluyendo una eventual revisión de los acuerdos de libre circulación de personas con la Unión Europea.

El temor a un choque con la Unión Europea La consulta fue seguida de cerca tanto por el sector empresarial como por los socios europeos de Suiza. Los detractores de la propuesta advirtieron que su aprobación podría afectar la economía del país y deteriorar los vínculos con la Unión Europea, principal socio comercial de la nación alpina.

Empresarios, sindicatos y el propio Gobierno defendieron la necesidad de mantener el acceso a mano de obra extranjera en sectores clave como la salud, la tecnología y los servicios, en un contexto marcado por el envejecimiento de la población y la baja natalidad.

El trasfondo del referéndum en Suiza: inmigración, vivienda y servicios públicos El debate reflejó una preocupación creciente por el impacto de la inmigración sobre la vivienda, la infraestructura y los servicios públicos. Actualmente, Suiza cuenta con una población cercana a los 9,1 millones de habitantes y alrededor del 28% de sus residentes nació en el extranjero.

Los impulsores de la iniciativa argumentaban que el crecimiento demográfico estaba ejerciendo presión sobre el mercado inmobiliario, el transporte y los recursos públicos. Sin embargo, una mayoría de votantes consideró que los riesgos económicos y diplomáticos de la propuesta superaban sus posibles beneficios. Una señal política para el futuro Aunque la propuesta fue derrotada, el resultado dejó en evidencia que la inmigración sigue siendo uno de los temas centrales de la política suiza. Analistas señalaron que el respaldo cercano al 45% obtenido por la iniciativa demuestra que existe una preocupación significativa en parte de la sociedad por el ritmo de crecimiento de la población. El resultado también fue interpretado como una ratificación del modelo económico abierto de Suiza y de su estrecha relación con la Unión Europea, en un contexto internacional donde las políticas migratorias continúan ocupando un lugar destacado en el debate público.

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