El Capitán América del Mundial 2026: quien es el futbolista mejor pago de Estados Unidos

Este jugador es la mayor esperanza de uno de los organizadores de la Copa del Mundo y tendrá la responsabilidad de dar una buena imagen en el torneo.

Estados Unidos será uno de los tres países organizadores del Mundial 2026 , pero al mismo tiempo es quien mayor responsabilidad tendrá durante el desarrollo del torneo. Por primera vez en toda su historia, el conjunto norteamericano siente que puede dar pelea en una Copa del Mundo y buscará llegar a las instancias finales.

Pero también son conscientes de que, a nivel de jerarquía individual, aún no están cerca de las grandes potencias de Europa y Sudamérica, por lo que la ilusión estará atada a una de sus máximas figuras. Este jugador fue una gran promesa en el Viejo Continente y hoy es un futbolista de muy alto nivel que entiende que carga con la esperanza de toda una nación.

Christian Mate Pulisic nació en Hershey, Pensilvania, un 18 de septiembre de 1998. Hijo de Mark Pulisic, un reconocido jugador de futsal en Croacia , el fútbol fue algo que se le inculcó de pequeño y se convirtió en su gran pasión, pese a que en Estados Unidos el básquet, béisbol y fútbol americano son deportes mucho más populares.

Su primer equipo, aunque en academia formativa, fue el PA Classics, repartía su tiempo entre esa institución y otro conjunto profesional a nivel local: Harrisburg City Islanders. Fue allí donde llamó la atención de los ojeadores del Borussia Dortmund , quienes, pese a que solo tenía 16 años, decidieron llevárselo.

Con los alemanes integró las juveniles sub-19, donde tras anotar 10 goles y repartir 8 asistencias en sus primeros 15 partidos, logró dar el salto al primer equipo. Su debut profesional fue en la Bundesliga, pocos días después, ingresando en el segundo tiempo en un duelo ante el FC Ingolstadt 04, el 30 de enero de 2016. En enero de 2019, el Chelsea le pagó al Dortmund la cifra de u$s74 millones para quedarse con su ficha.

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Conocido como "Capitán América", en Inglaterra no pudo obtener títulos como en su anterior club, donde conquistó la Copa de Alemania. Tras cuatro temporadas en la Premier League, su siguiente destino y actual equipo fue el AC Milan de Italia. Allí, el norteamericano consiguió consolidarse en un club que ganó la Supercopa de Italia en 2024 y que depende de su talento en el ataque. En total, a nivel clubes, disputó 406 partidos como profesional, anotando 87 goles y repartiendo 64 asistencias.

Su historia con la Selección de Estados Unidos inició con varios récords: es el futbolista estadounidense más joven en disputar un partido de Eliminatorias Concacaf, además de ser también el más joven en anotar un gol con el combinado nacional, que fue en un amistoso ante Bolivia en 2016, cuando tenía 17 años.

Ahora, tras disputar el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, será el capitán del conjunto dirigido por Mauricio Pochettino. En su espalda cargará con la ilusión de todo un país, que no se conformará con el simple hecho de ser uno de los países organizadores y buscará la gloria en sus propias tierras.

Embed - Christian Pulisic EVERY International Friendly Goal for USA (2016-2026)

Un salario envidiable: el mejor pago del plantel

Ser el más talentoso de sus compañeros de selección también lo convierte en el mejor pago de toda la delegación norteamericana. En Chelsea, su salario anual era de u$s7,8 millones de dólares, mientras que en Milan bajó, aunque no por eso es poco dinero: cobra u$s6 millones al año.

Además, es una figura recurrente para las marcas. Fue parte de la campaña de Michelob ULTRA de cara al Mundial 2026 junto a Lionel Messi. También participó con David Beckham y Vinicius Junior en un comercial de Pepsi, y trabaja con Degree, McDonald's, Hugo Boss, Gatorade, Chipotle, Hershey's, Panini y Chips Ahoy!. Estos acuerdos le reportan ganancias de casi u$s7 millones.

Finalmente, otro de sus grandes ingresos proviene de su pase de Nike a Puma, que le abona u$s3 millones por temporada. En total, percibe alrededor de u$s16 millones al año entre salarios y patrocinios, siendo tan rentable como talentoso.