El dólar blue opera a $1.520 para la compra y a $1.540 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 6 de agosto
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 6 de agosto
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Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 6 de agosto
A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 6 de agosto
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.496,50 para la venta.
Valor del CCL hoy, jueves 6 de agosto
El dólar CCL opera a $1.581,14 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.7%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 6 de agosto
El dólar MEP opera a $1.518,45 y la brecha con el dólar oficial es de 1.5%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 6 de agosto
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.976.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 6 de agosto
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.566,55, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 6 de agosto
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s64.518, según Binance.
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