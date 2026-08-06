El Senado sesiona tras el revés a la ley de Tierras: cambios en desalojos, ley de Manejo del Fuego y expropiaciones

El horario de inicio está previsto para las 14hs. En primer turno, deberán definir si permiten o no la participación virtual de Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama. Luego discutirán los cambios que quedaron en pie del proyecto que impulsa Federico Sturzenegger.

Sin el capítulo que modificaba la ley de Tierras , el Senado sesionará este jueves desde las 14hs para tratar lo que queda en pie del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada . El oficialismo intentará aprobar los cambios al código civil y comercial sobre desalojos, a la ley del Manejo del Fuego y a las expropiaciones. Victoria Villarruel no presidirá la sesión ya que estará en cabeza del Ejecutivo, en una jugada de Javier Milei para evitar que la vicepresidenta defina en caso de un desempate. En la previa se votará si Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama pueden participar de forma remota.

La Libertad Avanza sufrió este miércoles un duro traspié en el plano legislativo. Por la tarde, a menos de 24hs de la sesión y tras un mes de marchas y contramarchas, la jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich , debió reunir a la tropa en horas de la tarde para anunciar, esta vez de forma definitiva, que el capítulo que proponía ampliar del 15% al 25% el tope de tierras que pueden quedar en manos de extranjeros no sería tratado por falta de apoyo.

Era, a todas luces, el apartado más importante del proyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien en menos de un día sufrió derrotas por partida doble luego de que Karina Milei ordenara suspender el decreto, redactado por el "Coloso", que desregulaba el practicaje y que puso en jaque a los puertos nacionales.

Los cambios propuestos a la ley de Tierras generaron un amplio rechazo social que escaló hasta los gobernadores dialoguistas, entre ellos Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), piezas clave en la salvaguarda de las leyes libertarias. Los senadores que oscilaban entre el apoyo y la negativa, se hicieron eco de la postura de los mandatarios, le soltaron la mano al texto y dejaron a LLA frente a un callejón con una única salida: retirar el capítulo.

Así las cosas, la sesión está convocada para las 14hs , horario en el que los senadores del oficialismo y sus aliados saldrán en busca del quórum que les permita abrir la discusión e ir en busca de la aprobación de lo que queda del proyecto.

La vicepresidenta no estará presente en el recinto ya que quedará a cargo del Poder Ejecutivo transitoriamente en reemplazo de Milei, quien anticipó su viaje a Ecuador y Colombia para impedir que su otrora compañera de fórmula desempate ante un escenario de paridad como el que vaticinan en las filas libertarias.

Antes de iniciar el debate, la Cámara alta tendrá que resolver si autoriza o no a la peronista Anabel Fernández Sagasti y al radical Flavio Fama a participar de forma virtual. La mendocina cursa un embarazo de 32 semanas que le impide subirse a un avión, mientras que el catamarqueño fue operado de una rodilla y está realizando una rehabilitación.

En un gesto que generó la bronca de Bullrich y del Ejecutivo, Villarruel, titular del Senado, les dio el visto bueno a conectarse desde sus provincias por motivos médicos, siempre y cuando sus pares lo aprueben previamente.

Cambios a la ley de Manejo del fuego

En la sesión el oficialismo buscará aprobar lo que queda en pie del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Se discutirán cambios en la ley de Manejo del fuego que, en concreto, derogan el plazo de protección (dispuestos en 60 años) en caso de incendios de bosques nativos o implantados y áreas naturales, en el que se prohibía la modificación del uso de la superficie, aunque se establecen tareas de restauración sobre esos terrenos.

Además, se propone la supresión de un apartado del artículo 22 de la ley 26.815, que establece que en terrenos incendiados en zonas agropecuarias o pastizales se prohíben por 30 años la realización de emprendimientos inmobiliarios, actividades agropecuarias o la modificación del uso de la superficie. Así las cosas, el objetivo es dar marcha atrás con las reformas aprobadas en el gobierno de Alberto Fernández para hacer frente a los incendios intencionales.

Desalojos

Otro punto que también tendrá su momento será el del cambio al código civil y comercial para ampliar la figura de los desalojos. El oficialismo propone que se habilite la posibilidad para "todo sujeto que invoque un derecho o interés legítimo afectado". "El juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si el derecho invocado fuese verosímil", señala el texto.

Al mismo tiempo, se garantizan hasta 10 días para ofrecer una solución habitacional en caso de que el desalojo involucre "la presencia de menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo".

Expropiaciones

En el capítulo de expropiaciones, se establece que "la utilidad pública será de interpretación restrictiva". Asimismo, se considera indemnización por el lucro cesante cuando sea "consecuencia directa e inmediata de la expropiación". Entre otros ítems, fija el plazo límite de "ocupación temporánea anormal" en un máximo de 90 días.

Además, se creará el Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble para administrar una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria para abonar tasas y recibir informes, certificados y copias expedidas por cualquier registro de la propiedad inmueble del país.