El Gobierno cede para salvar la sesión de este jueves y retira el capítulo de ley de Tierras

La jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se reunió con aliados y acordaron avanzar con la ley de Inviolabilidad de la propiedad privada, aunque sin el tramo que generó resistencia dentro y fuera del Congreso. "La decisión fue tomada en conjunto", explicaron en las filas libertarias. Sturzenegger se habría enterado por la prensa.

Cuando faltaban menos de 24 horas para la sesión por el proyecto de Inviolabilidad de la propiedad privada , la senadora Patricia Bullrich se reunión con los jefes de los bloques aliados. Durante un encuentro a puertas cerradas, "por acuerdo", decidieron retirar el capítulo de cambios a la ley de Tierras del proyecto y así avanzar con el resto de la iniciativa en la sesión convocada para este jueves a las 14. La decisión se tomó luego de que los gobernadores aliados a la Casa Rosada le quitaran el apoyo a la iniciativa . Siguen los cortocircuitos con la Casa Rosada.

Durante la mañana del miércoles, los acompañamientos de los aliados a la ley de Inviolabilidad de la propiedad privada comenzaron a caer por goteo.

La polémica que generó el capítulo que modifica la ley de Tierras en los últimos días hicieron que, uno a uno, los senadores con los que La Libertad Avanza contaba para la media sanción comenzaran a soltarle la mano al gobierno de Javier Milei.

La conferencia de Patricia Bullrich en la tarde del martes , tratando de despejar fantasmas en torno a la letra chica del proyecto de Federico Sturzenegger no fueron suficientes . Así como tampoco, las concesiones a los aliados que quedaron reflejadas en más de 16 versiones del mismo capítulo.

El primero en pronunciarse en contra del capítulo que buscaba flexibilizar la venta de tierras rurales en manos de extranjeros fue el gobernador por Tucumán Osvaldo Jaldo ; lo propio hizo el neuquino Rolando Figueroa . Al parecer, al mandatario neuquino no le gustó que en la conferencia, Bullrich diera por hecho que su espacio acompañaría la ley. Más tarde se supo que la salteña Flavia Royón , que responde a Gustavo Sáenz tampoco acompañaría.

En paralelo, el radical Daniel Kroneberger blanqueaba su postura: tampoco le daría pulgar arriba al capítulo 3. La última concesión libertaria hecha a un sector de los aliados de elevar de 15% al 25% la restricción a la venta en manos de extranjeros no conformó a "todos" los aliados.

Patricia Bullrich convocó a una reunión de senadores oficialistas.

Con ese panorama, el fracaso de la ley era un hecho. Las vallas en las inmediaciones del Congreso, que se quedarían dispuestas hasta el jueves, por la movilización convocada en las inmediaciones del Congreso para rechazar la ley, tampoco ayudaban. La presión social, y los números ajustadísimos le jugaron una mala pasada al oficialismo. Ningún senador quería quedar "pegado" con la extranjerización de las tierras.

Pero Bullrich no es Ezequiel Atauche, el anterior jefe de bloque de LLA, que llegó a protagonizar una seguidilla de derrotas en una misma sesión. Si bien en los pasillos del Congreso, durante el mediodía del miércoles se daba por descontado que los votos no estaban, la sesión seguía en pie. A quienes peinan canas en el Senado les costaba imaginar que la exministra se sometería a una derrota, para colmo, ajena. En el entorno de Bullrich aseguraban que la porteña apelaría a su "creatividad". Perder no era una opción.

Así fue que pasadas las 14, la porteña se dirigió a las oficinas del bloque de la UCR. Allí se vieron las caras Eduardo Vischi, Mariana Juri y Maximiliano Abad (UCR), Martín Goerling, VIctoria Huala y Andrea Cristina (PRO), Natalia Gadano (Movere), Sonia Rojas Decut (Encuentro Misionero), Beatriz Ávila (Independencia) Flavia Royón (Primero los salteños), Edith Terenzi (Despierta Chubur) Luis Juez, Barolomé Abdala y Bullrich (LLA).

En menos de una hora se selló el acuerdo: retirar el capítulo 3 del proyecto y avanzar con el resto de la ley. Es decir, los cambios a la ley de Tierras quedaban "afuera", hasta nuevo aviso. En el entorno no dieron precisiones respecto de cuándo se retomaría el tema. "Se trabajará en otro momento, a muchos les interesa", se limitaron a decir. Para eso, el Ejecutivo debería impulsar un nuevo proyecto. Será harina de otro costal.

El jueves, apenas comience la sesión, el miembro informante, Agustín Coto, anunciará el último cambio y se pondrá en marcha el debate para avanzar con lo que queda en pie de la ley.

"Entre todos, decidimos retirarlo, postergarlo para más adelante", dijeron los senadores apenas culminó el encuentro. "Para nosotros es muy importante mantener al grupo de 44 (senadores que acompañan a LLA en el grueso de las leyes). La decisión la tomamos en conjunto. Es importante mantenerlo para las leyes que vienen", explicaron en las filas libertarias. De allí la decisión de Bullrich de posponer el debate hasta nuevo aviso.

¿Cómo se enteró Sturzenegger que el capítulo 3 quedaba "afuera"? "Por ustedes, los periodistas", dijeron en el bloque de senadores del oficialismo. En el entorno de la senadora había malestar con el ministro. Consideraron que el "Coloso" "no defendió" la ley que él mismo impulsaba. Sino que fue Bullrich la que debió "poner la cara", en conferencia de prensa, y tratar de despejar los fantasmas que generó el capítulo de la discordia.

El pedido de Sagasti

La gran incógnita es qué ocurrirá con el pedido de la camporista Anabel Fernández Sagasti para sesionar de manera remota. La mendocina le hizo un pedido por escrito a la titular del Senado, Victoria Villarruel, quien, vía decreto, la habilitó. Aunque le "pasó la pelota" al cuerpo para que defina si habilita esa excepción o no.

La jugada de Villarruel, quien dicho sea de paso estará a cargo del Ejecutivo y, por tanto, no presidirá la sesión, generó un nuevo encontronazo con Bullrich. La titular del Senado fue dura con la vice, tildó de "mamarracho" la jugada y consideró que no se puede cambiar el reglamento del Senado, que tiene rango constitucional "por una disposición monárquica".

La camporista solicitó participar de la sesión de manera virtual.

Por eso, si el peronismo propone votar el decreto de Villarruel para habilitar la participación remota de Fernández Sagasti, la titular de la bancada oficialista rechazará de plano esa votación. Y, en todo caso, planteará que se requiere de mayoría especial (dos tercios) para ampliar el temario de la sesión e introducir el asunto en la orden del día. Y otra vez tres tercios para habilitar lo que ella considera que es un cambio del reglamento.

En cambio, desde la bancada que conduce José Mayans interpreta que no se requiere una ampliación del temario, por tratarse de una cuestión que hace al funcionamiento de la Cámara. Y que con mayoría simple alcanzaría para su aprobación, porque no consideran que se trata de una modificación al reglamento de la Cámara alta.

Al pedido de Sagasti se le sumó el del radical Flavio Fama, quien días atrás se sometió a una intervención quirúrgica. El catamarqueño también se había expresado en contra de los cambios a la ley de Tierras. El pedido llegó a manos de Villarruel y lo giró al cuerpo, para que también se pronuncie. Por lo pronto, las autoridades del Senado dispusieron todos los equipos para que, en caso de que se habilite, ambos puedan sesionar de manera remota.

Lo que quedó en pie del proyecto

Con la decisión de retirar el capítulo 3, Patricia Bullrich se prepara para darle media sanción a la ley de Inviolabilidad de la propiedad privada y girarla a Diputados para su sanción definitiva. El proyecto pulula en la Cámara alta desde mayo, cuando fue dictaminado.

Desde entonces, La Libertad Avanza intentó llevarlo 4 veces al recinto pero, por falta de acuerdo, terminaba retirándolo del temario o, tal cual ocurrió en la última sesión, se llamó a un cuarto intermedio para ganar tiempo. Ese cuarto intermedio finalmente se reanuda este jueves a las 14.

Más allá del capítulo que originalmente buscaba eliminar los límites a la venta de tierras rurales en manos de extranjeros, el proyecto contiene otros temas de relevancia.

Por caso, introduce cambios en la ley de Manejo del fuego. En concreto, deroga el plazo de protección (dispuestos en 60 años) en caso de incendios de bosques nativos o implantados y áreas naturales, en el que se prohibía la modificación del uso de la superficie, aunque se establecen tareas de restauración sobre esos terrenos.

El Senado avanzará con lo que quedó en pie del proyecto de Sturzenegger. Mariano Fuchila

Asimismo, se elimina un apartado del artículo 22 de la ley 26.815, que establece que en terrenos incendiados en zonas agropecuarias o pastizales se prohíben por 30 años la realización de emprendimientos inmobiliarios, actividades agropecuarias o la modificación del uso de la superficie.

A propósito de los desalojos, se amplía la posibilidad para "todo sujeto que invoque un derecho o interés legítimo afectado". "El juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si el derecho invocado fuese verosímil".

Al mismo tiempo, se garantizan hasta 10 días para ofrecer una solución habitacional en caso de que el desalojo involucre "la presencia de menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo".

En el capítulo de expropiaciones, se establece que "la utilidad pública será de interpretación restrictiva". Asimismo, se considera indemnización por el lucro cesante cuando sea "consecuencia directa e inmediata de la expropiación". Entre otros ítems, fija el plazo límite de "ocupación temporánea anormal" en un máximo de 90 días.