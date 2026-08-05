Javier Milei viaja a Ecuador y Colombia y no estará presente en la sesión por ley de Tierras + Agregar ámbito en









El Presidente viajará este miércoles a Quito para mantener una reunión bilateral con Daniel Noboa y luego se trasladará a Cali, donde participará de la asunción del mandatario electo colombiano, Abelardo de la Espriella. La gira se produce en medio de la creciente tensión diplomática con Brasil.

Javier Milei inicia una gira por la región.

El presidente Javier Milei volverá a subirse a un avión este miércoles para iniciar una nueva gira por Sudamérica que lo llevará primero a Ecuador y luego a Colombia. La agenda comenzará en Quito, donde mantendrá una reunión bilateral con su par Daniel Noboa, uno de los principales aliados regionales de la Casa Rosada, con quien compartirá actividades oficiales antes de continuar viaje hacia Cali.

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Tras el encuentro con Noboa, el mandatario argentino partirá hacia Colombia para asistir el viernes a la ceremonia de asunción de Abelardo de la Espriella, quien asumirá la Presidencia en un acto que, por primera vez en la historia del país, se realizará fuera de Bogotá y tendrá como sede la ciudad de Cali. Además de Milei, está prevista la presencia de otros jefes de Estado de la región y del rey Felipe VI de España, en una ceremonia que contará con un importante operativo de seguridad.

Javier Milei mantendrá un encuentro con Daniel Noboa. La gira se enmarca en la estrategia de política exterior del Gobierno de consolidar vínculos con administraciones ideológicamente afines en América Latina. El viaje también coincide con un momento de fuerte tensión en la relación con Brasil, luego de que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva decidiera convocar al embajador argentino en Brasilia tras una nueva escalada verbal entre ambos mandatarios. Mientras el vínculo con el principal socio del Mercosur atraviesa uno de sus momentos más delicados, Milei apuesta a profundizar su alineamiento con gobiernos de centroderecha de la región.

Javier Milei no estará en el país durante la sesión del Senado por la ley de Tierras El presidente Javier Milei no seguirá desde la Argentina el debate que el Senado llevará adelante este jueves sobre la reforma de la ley de Tierras. El mandatario se encontrará de gira por Ecuador y Colombia, donde mantendrá una reunión bilateral con el presidente Daniel Noboa y luego participará de la ceremonia de asunción del mandatario colombiano Abelardo de la Espriella.

La ausencia del jefe de Estado coincidirá con una sesión clave para el oficialismo, que buscará avanzar con uno de los proyectos incluidos en su agenda legislativa. Mientras Milei desarrolla su agenda internacional, las negociaciones parlamentarias y el seguimiento del debate quedarán en manos del equipo político de la Casa Rosada y de los legisladores de La Libertad Avanza.

Javier Milei celebró la visita de León XIV y la calificó como "histórica para todos los argentinos" El presidente Javier Milei celebró la confirmación oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina y destacó que el viaje marcará "un hecho histórico para todos los argentinos". A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario informó que fue notificado por la Santa Sede sobre la aceptación de la invitación que el Gobierno había cursado a comienzos de año para concretar la visita apostólica. ARGENTINA VA A RECIBIR AL PAPA



Fui oficialmente notificado que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año.



Entre el 8 y 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro… — Javier Milei (@JMilei) August 5, 2026 "Fui oficialmente notificado que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año", escribió el jefe de Estado. En el mismo mensaje precisó que el Pontífice permanecerá en el país entre el 8 y el 11 de noviembre y afirmó que será "una visita histórica para todos los argentinos". La confirmación llegó luego de que el Vaticano difundiera el cronograma de la primera gira sudamericana de León XIV, que incluirá además escalas en Uruguay y Perú. Desde Casa Rosada aseguraron que ya trabajan junto a la Santa Sede en la organización del viaje, que implicará un importante operativo de seguridad y una agenda de actividades oficiales y pastorales.