Recategorización del Monotributo: piden más plazo por el mal funcionamiento del sistema informático de ARCA

La página web de ARCA mostró inconvenientes que impiden la realización de la recategorización en tiempo oportuno Pexels

Los contadores vienen denunciando a través de las redes, las dificultades que les acarrean los distintos servicios que operan dentro de la página web de la Agencia de Recaudación y Control Aduanera (ARCA). Entre esos servicios informáticos se encuentra el que permite llevar a cabo la recategorización del Monotributo, cuyo vencimiento operó este miércoles. Tanto es así, que el nivel de inconvenientes fue tal que llevó a los contadores a solicitar una extensión del plazo que permita el cumplimiento en tiempo y forma de la obligación.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En ese sentido, la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas (FAGCE), se dirigió al titular de ARCA, Andrés Edgardo Vázquez, en representación de los profesionales en Ciencias Económicas de todo el país y, por su intermedio, de los contribuyentes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo), con el fin de solicitar formalmente una prórroga del plazo para cumplir con la obligación de recategorización semestral.

Argumentos que avalan el pedido Los motivos esgrimidos por los profesionales, precisamente se basan en “la grave situación reportada por nuestros matriculados en las diversas jurisdicciones, quienes manifiestan una imposibilidad material y técnica de dar cumplimiento a dicha obligación.”

Más aún, resaltan que el sistema informático de ARCA ha presentado un mal funcionamiento generalizado y una falta de operatividad crítica en su página web institucional durante los días lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de agosto.

“Es imperativo señalar que las intermitencias, errores de carga y caídas totales del servidor impiden que los profesionales actúen en tiempo y forma, generando una situación de inseguridad jurídica para los contribuyentes.”

“El cumplimiento de los deberes formales no puede ser exigido cuando la propia Administración no garantiza la disponibilidad de las plataformas digitales necesarias para tal fin.” Características de la prórroga solicitada En consideración de tales argumentos y en pos de favorecer el cumplimiento de las obligaciones, la entidad profesional solicita: Prórroga excepcional : Una extensión del plazo del vencimiento por un término razonable (no inferior a 72 horas hábiles) una vez que se garantice la estabilidad total y el pleno funcionamiento de los servicios web de ARCA .

: Una extensión del plazo del vencimiento por un término razonable (no inferior a 72 horas hábiles) . Suspensión de sanciones: Arbitrar las medidas necesarias para evitar la aplicación de multas, sanciones o recategorizaciones de oficio motivadas por esta contingencia técnica.

Temas Monotributo

ARCA

vencimientos