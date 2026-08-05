Retirar dólares en el exterior: por qué conviene evitar el cajero automático

Antes de viajar conviene revisar las condiciones bancarias y las alternativas disponibles para acceder a efectivo sin llevarse sorpresas.

Una decisión cotidiana puede tener más impacto del que muchos imaginan cuando viajan.

Viajar al exterior implica organizar el alojamiento, los traslados y la documentación, pero también prestar atención a cómo se administrarán los dólares durante la estadía. En muchos casos, una decisión que parece práctica puede terminar generando gastos inesperados.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Aunque los cajeros automáticos están disponibles en aeropuertos, centros comerciales y zonas turísticas de gran parte del mundo, especialistas en finanzas personales advierten que retirar efectivo por esa vía no siempre resulta la opción más conveniente. Las condiciones varían entre bancos, países y redes , lo que hace difícil anticipar el costo final de cada operación.

Por ese motivo, antes de emprender un viaje conviene conocer cuáles son los riesgos más frecuentes y qué alternativas existen para reducir gastos innecesarios sin resignar seguridad.

Uno de los principales motivos para evitar los retiros de efectivo es la acumulación de cargos . En una sola extracción pueden intervenir la comisión del banco emisor de la tarjeta, la del operador del cajero y, en algunos casos, la de la red que procesa la operación.

A eso puede sumarse un cargo fijo por cada retiro, por lo que hacer varias extracciones pequeñas termina siendo más costoso que realizar una sola, siempre que el límite permitido lo haga posible.

El tipo de cambio no siempre es conveniente

Otro aspecto que suele pasar desapercibido es el tipo de cambio aplicado. Algunos cajeros ofrecen convertir el importe a la moneda del país de origen del usuario mediante un sistema conocido como conversión dinámica de moneda.

Aunque puede parecer una ayuda para conocer cuánto se está pagando, esa alternativa suele aplicar una cotización menos favorable que la que ofrece el banco emisor de la tarjeta. Por eso, muchos especialistas recomiendan elegir la opción de cobrar en la moneda local cuando el cajero la ofrece.

Riesgos de seguridad

El uso de cajeros en destinos desconocidos también implica ciertos cuidados. Equipos instalados en lugares poco transitados o sin vigilancia pueden ser blanco de maniobras delictivas, como la colocación de dispositivos para copiar la información de las tarjetas o la observación del ingreso del PIN.

Si bien estas situaciones no ocurren de manera generalizada, conviene mantenerse atento y elegir terminales ubicadas dentro de bancos, aeropuertos o centros comerciales con mayor nivel de seguridad.

Planificar los gastos con anticipación puede evitar contratiempos durante el viaje. Pexels

Límites de extracción

En algunos países, los cajeros establecen topes diarios de retiro inferiores a los que permite la entidad financiera del cliente. Eso obliga a realizar varias operaciones para obtener el dinero necesario, incrementando el costo total por las comisiones aplicadas en cada movimiento.

A tener en cuenta: qué hacer si es necesario utilizarlo

Elegir cajeros de entidades reconocidas

Si no hay otra alternativa que retirar efectivo, la recomendación es acudir a cajeros instalados dentro de sucursales bancarias o pertenecientes a entidades financieras reconocidas. Además de ofrecer mayores medidas de seguridad, suelen brindar información más clara sobre los cargos aplicados antes de confirmar la operación.

Informar el viaje al banco

Algunas entidades aconsejan avisar con anticipación que la tarjeta será utilizada en otro país. Aunque muchos bancos ya detectan automáticamente este tipo de operaciones, informar el viaje puede ayudar a reducir el riesgo de bloqueos preventivos por movimientos considerados inusuales.

Antes de salir del país, conviene revisar algunos detalles que suelen pasar desapercibidos. Magnific

Consultar las condiciones antes de viajar

Otro paso recomendable es revisar las comisiones internacionales, los límites de extracción y las condiciones específicas de la tarjeta. Cada banco maneja políticas diferentes y conocerlas de antemano permite calcular mejor los gastos del viaje.

También es útil verificar si existen convenios entre la entidad emisora y bancos del país de destino, ya que en algunos casos ofrecen costos reducidos o beneficios para determinadas operaciones.

Llevar más de un medio de pago

Los especialistas también sugieren contar con más de una alternativa para pagar. Combinar tarjetas de crédito, débito y una cantidad razonable de efectivo permite enfrentar imprevistos si alguno de los medios presenta inconvenientes.