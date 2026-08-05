Los créditos en pesos profundizaron su caída en julio en medio de la elevada morosidad

El stock de préstamos avanzó apenas 1% en términos nominales, insuficiente para superar una inflación estimada en torno al 2%. Solo los créditos hipotecarios lograron ganarle al aumento de los precios.

El stock total de financiamiento en pesos alcanzó los $104,1 billones, con un incremento nominal mensual del 1%,.

Los préstamos en pesos al sector privado registraron una nueva caída en términos reales durante julio y profundizaron la tendencia bajista que vienen mostrando desde comienzos de 2026. El escenario coincide con una mayor cautela de las entidades financieras , que concentran sus esfuerzos en refinanciar clientes y administrar los altos niveles de morosidad observado en distintos segmentos del crédito, mientras el financiamiento en dólares continúa expandiéndose de la mano de la demanda empresarial.

De este modo, el crédito cayó 1% en términos reales respecto de junio y acumuló una baja del 1,3% interanual , confirmando un sendero bajista que solo logra romper la línea de créditos hipotecarios.

" Volvemos a tener un mes con resultados reales negativos. El incremento que se mostró el mes pasado no se pudo consolidar como una nueva tendencia y se mantiene en el corriente año un sendero bajista. Los préstamos comerciales tampoco aportaron crecimientos reales y solamente los hipotecarios quebraron la barrera de la inflación ", explicó Guillermo Barbero, socio de First Capital Group .

Las financiaciones destinadas a empresas y comercios crecieron 1,7% en términos nominales hasta alcanzar un stock de $35,4 billones . Sin embargo, descontada la inflación, retrocedieron 0,3% mensual y 1% frente a julio del año pasado .

Para Barbero, el deterioro responde, en parte, a un cambio en las preferencias de financiamiento. "Luego de dos meses positivos, cae nuevamente el valor de la cartera, redondeando un 2026 negativo para las financiaciones a comercios e industrias. A pesar de algunas alzas en el tipo de cambio, los deudores se están volcando por las operaciones nominadas en divisas", sostuvo.





El crédito en pesos volvió a caer en términos reales en mayo, afectado por el retroceso de los préstamos personales, las tarjetas y otras líneas vinculadas al consumo de los hogares.

Los préstamos personales acumulan diez meses de caída real

Los créditos personales aumentaron 1,3% nominal y alcanzaron un saldo de $21,5 billones, aunque en términos reales registraron una caída de 0,7% mensual y de 5,4% interanual.

Según el informe, ya son diez meses consecutivos en los que el crecimiento nominal de esta cartera no logra superar a la inflación. Los incrementos nominales también son muy modestos, lo cual acentúa el retroceso anual que se está experimentando. Los esfuerzos de los acreedores se vuelcan en recuperar y refinanciar a los deudores morosos antes que a alentar el avance comercial, remarcan desde First Capital.

Tarjetas: bajan los saldos incluso en términos nominales

Uno de los datos más relevantes del informe fue la caída del financiamiento con tarjetas de crédito. El saldo se redujo 1,7% nominal durante julio hasta ubicarse en $24,8 billones, mientras que la contracción alcanzó el 3,7% real mensual y el 9,8% interanual.

Para First Capital Group, no solo la inflación explica el retroceso, sino también un menor uso del crédito. "Los pagos superaron a los nuevos consumos financiados. Los usuarios no encuentran incentivos a endeudarse ante la baja de la inflación esperada y los acreedores se muestran muy prudentes al determinar nuevos límites de crédito", afirmó Barbero.

Créditos prendarios: otro mes en baja

Los préstamos prendarios apenas crecieron 0,3% nominal, hasta $6,3 billones, lo que implicó una caída de 1,7% real mensual y de 6,7% interanual.

Los especialistas atribuyen el comportamiento tanto a la demanda como a la oferta. "Las expectativas de bajas de precios y reducciones de impuestos a futuro mantienen moderada la demanda, mientras que la oferta no logra conquistar nuevas operaciones con los plazos y tasas disponibles", explicaron.

Hipotecarios: el único segmento que mantiene el crecimiento

La excepción volvió a ser el crédito hipotecario, incluyendo las líneas ajustadas por UVA.

El stock aumentó 4,3% nominal hasta $8,2 billones, lo que representó una suba de 2,3% real mensual y de 43,7% interanual, muy por encima del resto de las líneas.

"Por segundo mes consecutivo observamos una recuperación de las colocaciones hipotecarias, llegando a incrementos nominales similares a los observados durante 2025. Las expectativas de una inflación más baja impulsan la demanda, aunque el sistema aún debe resolver el desafío de conseguir nuevas fuentes de fondeo para sostener este crecimiento", explicó Barbero.

Sigue el avance del crédito en dólares

Mientras el financiamiento en pesos pierde dinamismo, el crédito en moneda extranjera continúa expandiéndose.

El stock de préstamos en dólares alcanzó los u$s24.829 millones, con un crecimiento de 4,7% mensual y 45,1% interanual. Más del 75% corresponde a préstamos comerciales, que avanzaron 5,3% durante julio. La demanda priorizó nuevamente las operaciones en divisas durante este mes, tal como viene ocurriendo a lo largo de 2026.

En tanto, el financiamiento en dólares mediante tarjetas de crédito creció 4,9% mensual, impulsado por el mayor consumo en el exterior y las compras realizadas en plataformas internacionales.

Por su parte, los créditos prendarios nominados en dólares alcanzaron u$s1.383 millones, con un incremento de 2,1% mensual y 47% interanual.