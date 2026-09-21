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21 de septiembre 2026 - 00:05

Dólar blue hoy: a cuánto opera este lunes 21 de septiembre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

dolar blue

El dólar blue opera a $1.530 para la compra y a $1.550 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 21 de septiembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.514,50 para la venta.

Informate más

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 21 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.995,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 21 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.590,48, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 21 de septiembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s81.294, según Binance.

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