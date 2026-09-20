ANSES: cuánto cobra la AUH en octubre de 2026 con aumento y Tarjeta Alimentar

La actualización del 1,7% modifica el importe mensual de la prestación y mantiene la retención del 20% para el complemento anual.

La prestación tendrá una actualización en octubre y se combinará con la Prestación Alimentar. Ya están definidas las fechas de cobro.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) va a aplicar en octubre un aumento del 1,7% para la Asignación Universal por Hijo (AUH). Con la actualización, el monto total de la prestación va a superar los $155.000 por hijo. Pero el importe que se acredita mensualmente es menor, porque el organismo retiene el 20% correspondiente al complemento anual.

Entonces, quienes reciben la AUH van a cerca de $125.000 por hijo durante octubre. El monto restante se puede recuperar posteriormente mediante la presentación de la Libreta AUH , que acredita los controles de salud, vacunación y educación correspondientes. A ese importe se suma la Prestación Alimentar , que se deposita de manera automática para las familias que cumplen con los requisitos.

El incremento del 1,7% modifica el valor bruto de la AUH, que en octubre va a quedar en $156.634 por cada hijo . Sin embargo, el titular no recibe ese monto completo todos los meses: el esquema mantiene la retención del 20%, por lo que el pago mensual directo será de $125.307 por hijo .

La diferencia, equivalente a $31.327 por cada menor , queda acumulada y se liquida cuando se presenta la Libreta . Por eso, para conocer cuánto dinero recibe una familia durante octubre hay que considerar tanto el pago mensual de la asignación como la cantidad de hijos que generan derecho a la Prestación Alimentar.

La Prestación Alimentar se acredita junto con la AUH y no requiere inscripción. El Ministerio de Capital Humano estableció una escala según la cantidad de hijos que cumplen con las condiciones para acceder al beneficio. Para octubre, los valores son:

un hijo : $72.250

: $72.250 dos hijos: $113.299

$113.299 tres hijos o más: $149.425

La prestación tiene acreditación mensual y alcanza, entre otros grupos, a padres o madres con hijos de hasta 17 años que reciben AUH y a titulares de AUH por hijo con discapacidad, sin límite de edad para este último caso. Así, una familia con un hijo que recibe AUH puede tener durante octubre un ingreso mensual compuesto por $125.307 de la asignación y $72.250 de la Prestación Alimentar, lo que deja un total de $197.557.

En el caso de dos hijos, el cálculo asciende a $250.614 de AUH más $113.299 de la Prestación Alimentar, con un total de $363.913. Para tres hijos, la AUH suma $375.921 y el beneficio alimentario llega a $149.425, por lo que el total mensual alcanza $525.346.

Calendario de pago de octubre: fechas de cobro confirmadas según la terminación del DNI

El cronograma de octubre para AUH empieza el jueves 8 y se extiende hasta el jueves 22. El cronograma contempla el fin de semana largo de octubre, por lo que después de los pagos correspondientes a los documentos que terminan en 0 y 1, las acreditaciones se retoman el martes 13. Las fechas se organizan según el último número del DNI del titular:

DNI terminado en 0 : jueves 8 de octubre

: jueves 8 de octubre DNI terminado en 1 : viernes 9 de octubre

: viernes 9 de octubre DNI terminado en 2 : martes 13 de octubre

: martes 13 de octubre DNI terminado en 3 : miércoles 14 de octubre

: miércoles 14 de octubre DNI terminado en 4 : jueves 15 de octubre

: jueves 15 de octubre DNI terminado en 5 : viernes 16 de octubre

: viernes 16 de octubre DNI terminado en 6 : lunes 19 de octubre

: lunes 19 de octubre DNI terminado en 7 : martes 20 de octubre

: martes 20 de octubre DNI terminado en 8 : miércoles 21 de octubre

: miércoles 21 de octubre DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre

El nuevo sistema de presentación de la Libreta de AUH

La presentación de la Libreta AUH mantiene un rol clave para recuperar el 20% retenido. El trámite se puede gestionar por internet a través de mi ANSES o en la aplicación oficial. El organismo también simplificó el procedimiento para que el titular pueda revisar qué información falta completar antes de generar el formulario. En la sección Hijos > Libreta AUH, el titular puede consultar el estado de las acreditaciones de salud, vacunación y educación.

Si falta algún dato, se debe generar la Libreta desde el sistema y llevarla a la escuela o al centro de salud para completar y firmar las partes que corresponden. Después, el formulario completo se carga nuevamente en mi ANSES. Para la presentación digital, el formulario válido es el que se genera desde la plataforma oficial. La documentación debe fotografiarse correctamente, con las cuatro esquinas visibles, en formato JPG y con un peso inferior a 3 MB.

ANSES también mantiene la posibilidad de hacer el trámite de manera presencial en una oficina cuando existen inconvenientes para completar la presentación online. Una vez presentada la Libreta, el organismo informa que la acreditación del complemento acumulado puede demorar alrededor de 60 días, dependiendo de la fecha en que se haya realizado el trámite.