Tensión en Medio Oriente: alerta de EEUU a sus ciudadanos en la zona y hay temor por la vuelta de la guerra

Arabia Saudita también envío alertas por agresiones sufridas en su capital Riad. De continuar, temen una escalada en toda la región. Acusan a Irán de estar detrás.

La tensión volvió a crecer en Medio Oriente en la madrugada del sábado al domingo, tras los ataques del grupo hutí en Yemen y en la capital saudí, Riad . Estados Unidos envío un alerta a sus ciudadanos en la zona y les advirtieron que el conflicto podría intensificarse rápidamente. Los mismo hizo Arabia Saudita y temen de que puedan sufrir ataques de los hutíes, grupo que sería apoyado por Irán, según denuncian ambos países. En paralelo, volvieron a haber ataques israelíes en Gaza dejaron 3 muertos este día, agregando más tensión a la zona.

"Debido a las tensiones en Oriente Medio, el entorno de seguridad sigue siendo complejo, con el potencial de una escalada imprevista. Los estadounidenses que se encuentren actualmente en Oriente Medio deben ejercer una vigilancia intensificada y estar atentos a posibles cancelaciones de vuelos, cierres del espacio aéreo y disrupciones en los viajes", pidió el Departamento de Estado de EEUU.

En la comunicación, acusan directamente a Irán de estar detrás del grupo hutí y advierten de la posibilidad de una escala del conflicto en la región. " Los hutíes respaldados por Irán han participado en hostilidades contra Arabia Saudita, incluidos aeropuertos civiles. Este conflicto militar tiene el potencial de escalar rápidamente", afirmaron.

Los hutíes de Yemen anunciaron este sábado que atacaron sitios "sensibles" en la capital saudí, Riad, con misiles y drones. La agencia Reuters publicó un video y fotografías columna de humo negro elevándose en la zona, con la autopista del aeropuerto, la terminal principal y otras instalaciones en primer plano.

Hay temor de una escalada que rompa la tregua entre Estados Unidos e Irán y vuelva a activarse la guerra entre ambos, poniendo en peligro, entre otras cosas, la lenta mejora en la exportación de petróleo proveniente del estrecho de Ormuz.

Los envíos de crudo y GNL por Ormuz llegaron a su nivel más alto en seis meses, según comandante de EEUU

El volumen de petróleo y gas natural licuado (GNL) que pasó por el estrecho de Ormuz en las últimas dos semanas fue el más alto en seis meses, informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM). El dato fue difundido por su jefe, el almirante Brad Cooper, en un mensaje de video este sábado, en el que sostuvo que "claramente, se está ganando impulso".

Según Cooper, las principales vías de tránsito del estrecho están libres de minas. El jefe militar aseguró que las fuerzas estadounidenses facilitaron la salida de más de 1.000 millones de barriles de crudo del Golfo Pérsico en los últimos dos meses y que brindaron protección coordinada a más de 2.000 tránsitos de buques comerciales.

Cooper también afirmó que Irán no exportó ningún barril en ese período a raíz del bloqueo estadounidense. Además, indicó que el Ejército trabaja con los socios del Consejo de Cooperación del Golfo, otras agencias de Estados Unidos, aseguradoras y navieras para aumentar el tráfico por el paso. Las cifras corresponden al mando militar estadounidense.