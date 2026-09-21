La nueva alternativa para hacer rendir los dólares

Desde esta semana apareció una alternativa distinta para administrar los saldos de corto plazo. Se trata de la caución bursátil en dólar cable. En qué consiste.

Las cauciones bursátiles en dólares aparecen como nuevas alternativas para hacer rendir su dinero.

Durante mucho tiempo, uno de los problemas del mercado argentino fue qué hacer con los dólares que quedan parados en la cuenta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Obviamente hay alternativas. Podemos comprar Obligaciones Negociables, bonos soberanos, fondos o algún otro instrumento dolarizado . Pero en todos esos casos estamos tomando algún tipo de riesgo y, muchas veces, también resignando liquidez o asumiendo duration para conseguir una tasa razonable.

Desde esta semana apareció una alternativa distinta y que me parece interesante para administrar esos saldos de corto plazo: la caución bursátil en dólar cable.

Desde el 17 de septiembre, BYMA habilitó la posibilidad de colocar o tomar fondos directamente en dólar cable, con plazos que van desde 1 hasta 120 días. En la práctica, esto permite poner a trabajar dólares CCL que antes podían quedar estacionados en una cuenta comitente esperando una nueva inversión.

Para hacerlo sencillo, una caución es básicamente un préstamo de muy corto plazo entre inversores , con activos dejados en garantía detrás de la operación.

Tiene dos caras. Por un lado está quien tiene dólares disponibles, los presta y cobra una tasa. Del otro, quien necesita financiamiento toma esos dólares y deja activos en garantía.

Y acá está una de las grandes diferencias frente a otras alternativas: no estamos comprando una ON o un bono y asumiendo directamente el riesgo crediticio de una empresa o del soberano argentino. La caución es una operación garantizada dentro de la infraestructura del mercado y, en esta primera etapa de la modalidad cable, las garantías admitidas son exclusivamente Treasuries de EEUU.

Obviamente, riesgo cero no existe. Pero estamos hablando de una lógica de riesgo mucho menor.

Además de servir para colocar dólares y generar un rendimiento, la caución también puede utilizarse para conseguir financiamiento en dólar cable. Esto puede ser especialmente útil para empresas con flujos vinculados al comercio exterior o inversores que necesitan liquidez sin tener que vender posiciones.

¿Y cuánto paga?

En los primeros días de operatoria, las tasas se están moviendo aproximadamente entre 4% y 5% anual en los plazos con mayor negociación. El tramo a un día estuvo operando cerca del 4% TNA y el de siete días alrededor del 5% TNA.

Ahora, si uno mira solamente la tasa, obviamente puede encontrar alternativas que pagan más.

Una ON en dólar cable puede ofrecer 5%, 6%, 7% (o incluso más), dependiendo del emisor y del plazo:

En soberanos argentinos también podemos encontrar rendimientos muy distintos según dónde nos paremos en la curva.

Viendo los bonos en dólar cable, el tramo corto rinde cerca de 7%/8% y el tramo medio/largo llega hasta niveles del 12%

Pero comparar solamente tasas sería un error. También hay que mirar qué riesgo estamos tomando, durante cuánto tiempo y con qué objetivo.

Y ahí está la principal diferencia. La caución no viene a reemplazar una ON o un bono soberano. Cumple otra función, que es administrar liquidez de corto plazo.

Muchas veces quedan dólares parados después de cobrar un cupón, vender una posición o simplemente mientras se espera una nueva oportunidad. La caución en dólar cable permite colocar esos fondos por plazos de hasta 120 días y generar un rendimiento mientras tanto.

También hay que tener en cuenta la liquidez de cada plazo. Que se puedan hacer cauciones de 1 a 120 días no significa que todos los vencimientos tengan el mismo volumen ni que siempre encontremos una tasa atractiva. Por ahora, la operatoria está bastante concentrada en los plazos más cortos, así que habrá que ir viendo cómo se desarrolla el mercado y dónde aparece mayor liquidez.

En definitiva, se suma una alternativa interesante para la liquidez y financiamiento de dólares cable.

Si querés conocer más sobre inversiones, te invito a nuestro sitio web: www.clubdeinversores.com

Nota: El material contenido en esta nota NO debe interpretarse bajo ningún punto de vista como consejo de inversión o recomendación de compra o venta de un activo en particular. Este contenido tiene fines únicamente educativos y representa únicamente una opinión del autor. En todos los casos es recomendable asesorarse con un profesional antes de invertir.