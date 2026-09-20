El FMI vuelve a la Argentina: revisará las cuentas públicas y el Gobierno deberá explicar cómo cumplirá la meta fiscal

Una misión técnica llegará este lunes para iniciar la tercera revisión del acuerdo. El superávit primario del primer semestre alcanzó el 0,6% del PBI, por debajo de la meta de 0,7%, mientras que el objetivo para todo 2026 se mantiene en 1,4%.

Una nueva misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará este lunes 21 de septiembre al país para iniciar la tercera revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) vigente con el Gobierno. La evaluación tendrá entre sus principales ejes el cumplimiento de las metas fiscales y la evolución de las reservas internacionales.

Durante su estadía, los técnicos del organismo mantendrán reuniones de alto nivel con funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central . El foco estará puesto en auditar el cumplimiento de las metas correspondientes al último trimestre, con especial atención en el frente fiscal y en el nivel de reservas.

Cabe resaltar que el Ministerio de Economía informó que el superávit primario previsto para 2026 será del 1,3% del PBI , por un total de $15,5 billones, lo que implica que, aunque sea por poco, no podrá cumplir con la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El programa establece un objetivo obligatorio del 1,4% del PBI, equivalente a $16,2 billones. El desvío sería de unos $700.000 millones.

De esa manera, tal como anticipó Ámbito , se habría invertido el escenario. Tanto en la primera como en la segunda revisión del acuerdo, Buenos Aires cumplió las metas fiscales, pero no la de acumulación de reservas por parte del Banco Central. Ahora, el caso es inverso: el BCRA compró los u$s10.000 millones comprometidos.

Cabe destacar que, aunque no se haya alcanzado el objetivo de superávit primario que analiza el Fondo en sus revisiones, al sumar 2027 serán cuatro años consecutivos de superávit financiero. Se trata de algo que, según afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, durante el acto por el Día de la Exportación en el Palacio Libertad, “es la primera vez que ocurre en la historia con un gobierno sin estar en default”.

Resultado fiscal 2027

El desvío que, de alguna manera, reconoce el Palacio de Hacienda no es muy grande y, por lo tanto, se daría por cumplida la meta, con una dispensa de por medio. En el caso del resultado financiero, es decir, lo que queda después del pago de intereses, el saldo favorable previsto para 2026 es de $2,5 billones.

La revisión también incluirá la evolución de las reservas internacionales y otros compromisos asumidos dentro del programa. En este frente, la situación es más favorable: el Banco Central ya superó el objetivo anual de compras de divisas por u$s10.000 millones, al acumular más de u$s14.200 millones durante 2026.

La llegada de la delegación coincidirá con el viaje del ministro de Economía, Luis Caputo, a Nueva York junto al presidente Javier Milei para participar de las actividades vinculadas con la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). La superposición de ambas agendas hará que el titular del Palacio de Hacienda no pueda participar de todos los encuentros con los representantes del Fondo.

La tercera revisión corresponde a las metas cuantitativas establecidas para fines de junio de 2026. El propio programa había previsto esta instancia para septiembre, mientras que la cuarta revisión está programada tentativamente para febrero de 2027 y tomará como referencia los objetivos de cierre de este año.

El resultado de las conversaciones también será relevante para el cronograma financiero de la Argentina. Si la revisión técnica avanza y posteriormente recibe la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, podría habilitar un nuevo desembolso cercano a los u$s900 millones.