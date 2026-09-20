Nicolás Dujovne advirtió por el impacto de las elecciones de 2027 en el dólar: "Va a depender de la política"

El exministro de Economía sostuvo que la incertidumbre electoral explica parte de la prima que pagan los bonos argentinos frente a países con una calificación crediticia similar.

El exministro de Economía Nicolás Dujovne advirtió que la incertidumbre en torno a las elecciones presidenciales de 2027 ya representa un factor relevante para los activos argentinos y consideró que el riesgo político explica buena parte de la diferencia que mantiene el riesgo país frente a economías con una calificación crediticia similar.

En una entrevista radial en Radio Splendid, el exfuncionario de Mauricio Macri sostuvo que la economía argentina atraviesa un escenario de crecimiento moderado y heterogéneo , con un mejor desempeño de los sectores exportadores y una recuperación más débil del consumo y la inversión.

“Vemos una economía que crece despacio, por segundo año consecutivo, con algunos sectores a los que les está yendo mejor que otros, una inflación en baja, sectores exportadores con performance muy buena y la inversión y el consumo un poquito más flojos”, resumió.

Dujovne se mostró optimista respecto de la posibilidad de que los ingresos reales mejoren durante lo que resta del año “de la mano de la desinflación”, aunque remarcó las diferencias entre sectores y regiones. Según explicó, el crecimiento se presenta “muy heterogéneo”, con un mejor comportamiento del interior respecto del conurbano y de los sectores exportadores frente a aquellos vinculados con la sustitución de importaciones y el mercado interno.

Uno de los principales puntos de atención para el exministro está en las elecciones presidenciales del próximo año y en el efecto que la incertidumbre política puede tener sobre los mercados.

Dujovne señaló que, pese a que las agencias calificadoras ubican a la Argentina dentro de la categoría crediticia B-, el riesgo país se encuentra casi 200 puntos por encima del promedio de economías con una nota equivalente, que situó alrededor de los 330 puntos básicos.

A su entender, esa diferencia responde fundamentalmente al componente político. “Hay un riesgo político muy visible alrededor de las elecciones”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó la diferencia de rendimientos entre bonos con vencimientos ubicados dentro del mandato actual y aquellos que vencen posteriormente.

Según su análisis, una definición electoral que implique continuidad de políticas de estabilidad podría reducir los spreads argentinos y acercarlos a los niveles de otros países con una calificación B-. Se trata, sin embargo, de una proyección del propio Dujovne y dependerá tanto del escenario político como de las condiciones financieras que enfrente el país.

La preocupación aparece en momentos en que el riesgo país volvió a ubicarse por encima de los 500 puntos básicos. Al cierre de la última semana alcanzó los 526 puntos, en un contexto en el que los bonos argentinos volvieron a mostrar rendimientos de dos dígitos.

Qué puede pasar con el dólar en un año electoral

Dujovne también vinculó la dinámica cambiaria de 2027 con el escenario político. Sobre los posibles riesgos de dolarización de carteras durante el período electoral, señaló que habrá que observar cómo se configura la oposición y con qué nivel de apoyo llega el Gobierno a los primeros meses del próximo año.

“La mayoría de los argentinos tiene sus ahorros en dólares a corto plazo. No tienen motivos para estar asustados hoy. Hay que ver en febrero, marzo, abril donde está la popularidad del oficialismo”, sostuvo.

De todas maneras, consideró que la economía llegará a las elecciones presidenciales en condiciones diferentes a las observadas durante 2025. Entre los factores que mencionó aparecen un mayor nivel de reservas del Banco Central y el funcionamiento del esquema de bandas cambiarias.

Al ser consultado directamente por la evolución del tipo de cambio, sintetizó: “el dólar va a depender de la política”.

Qué dijo sobre el Presupuesto 2027

El exministro también analizó el proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso y calificó sus lineamientos como “buenos” y “realistas”.

El proyecto contempla una inflación del 18% hacia diciembre del próximo año y un crecimiento del PBI del 4%. Sobre la primera variable, Dujovne señaló que un 18% anual equivale aproximadamente a un ritmo mensual del 1,4%, relativamente cercano a los registros recientes. En cambio, expresó mayores reparos respecto de la actividad. La proyección de un crecimiento del 4% le pareció “un poco mucho, pero no tan irrazonable”.

El escenario oficial para 2027 llega después de un año en el que la actividad mostró un comportamiento dispar. El PBI cayó 0,6% trimestral durante el segundo trimestre, mientras distintas estimaciones privadas ubican el crecimiento de 2026 alrededor del 2%. Para 2027, buena parte de las proyecciones privadas relevadas se encuentra más cerca de una expansión del 2% al 2,5% que del 4% previsto oficialmente.

El exministro también analizó el proyecto de Presupuesto 2027

“Magia no va a haber”

Más allá de la coyuntura electoral, Dujovne descartó la posibilidad de que la economía ingrese rápidamente en una etapa de crecimiento extraordinario.

“Magia no va a haber; los países en general crecen a un ritmo parecido al 2 %. Brasil y Chile crecen cerca de 2%, Perú a un ritmo parecido. Es muy difícil que haya una magia que genere un boom económico sobre todo con la incertidumbre económica que atraviesa la Argentina cada cuatro años. Hasta que no resolvamos eso es difícil que la inversión fluya”, sostuvo.

Aun así, destacó como factores favorables los actuales términos de intercambio y el desempeño de los sectores exportadores. También consideró que la construcción podría recibir impulso de los créditos hipotecarios y que una desaceleración sostenida de la inflación podría favorecer la recuperación de los ingresos reales.

Para Dujovne, el desafío de fondo pasa por reducir la incertidumbre que reaparece alrededor de cada proceso electoral y consolidar políticas que puedan mantenerse en el tiempo.

“No estoy tan convencido de que la batalla cultural se haya ganado. La única manera va a ser cuando se logre la continuidad de políticas sanas y la oposición se vea forzada a aferrarse a los pilares, a la base del esquema”, afirmó.