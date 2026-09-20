Congreso: semana clave para el Gobierno con la interna libertaria como telón de fondo

En Diputados, Martín Menem buscará frenar el desmantelamiento de la Emergencia que impulsan los Caputo en el Presupuesto 2027. Además, continúa el debate por endeudamiento y se aguardan definiciones del proyecto de Malvinas. El Senado podría sesionar para sancionar Zona Fría y la nueva Carta Orgánica del Banco Central.

Semana de definiciones en el Congreso. En Diputados, se viene un nuevo capítulo de la interna que se desató en el gobierno de Javier Milei por la ley de Discapacidad . Además, se aguardan definiciones del proyecto de Malvinas y el Senado podría sesionar para sancionar Zona Fría y la nueva Carta Orgánica del Banco Central . No se descarta que este texto sufra cambios y vuelva a la Cámara baja para su sanción definitiva.

La semana pasada, la interna libertaria volvió a quedar expuesta. “No me tomen por tonta”, alertó la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich , luego del escándalo que se desató en torno al Presupuesto 2027 y el capítulo que desmantela la ley de Emergencia en discapacidad. La letra chica del proyecto se conoció mientras dos de sus laderas, las diputadas Laura Rodríguez Machado y Silvana Giudici, negociaban con los aliados un proyecto “superador” a la ley vigente.

Al parecer, la exministra de Seguridad y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se enteraron como cualquier ciudadano de a pie que el sector que responde al asesor Santiago Caputo había colado en la “ley de leyes” un proyecto a contramano de lo que se venía trabajando en la Cámara baja. La senadora apuntó contra el ministerio de Economía que conduce otro Caputo, Luis.

Esta semana, Menem y Bullrich medirán fuerzas con los Caputo . En el entorno del riojano aseguran que prevalecerá el texto que acuerden los diputados. “Estamos trabajando con todos los bloques menos con los K y la Izquierda” , aseguraron altas fuentes parlamentarias. El texto apunta a modificar algunos puntos de la ley vigente pero sin eliminar el nomenclador , que es uno de los puntos que más alarmó al colectivo de Discapacidad.

Se apuntaría a eliminar la emergencia. “¿Para qué dejarla si se cumple la ley?” , explicaron fuentes del oficialismo. Lo que sí, el dictamen incorporaría cambios en la actualización del nomenclador : si bien seguiría siendo por IPC, la intención es que se actualice cada dos meses, en lugar de hacerlo de forma mensual, como rige en la actualidad. Asimismo, se incorporarían cambios en los requisitos para acceder a la pensión por invalidez . “La idea es subir la vara”, explicaron fuentes libertarias.

El miércoles 23 se reúnen las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto. Ese día, tal cual se votó en la última sesión empujada por la oposición, se deberán firmar los dictámenes que después se llevarán al recinto. De imponerse la versión libertaria, las intenciones del ala menemista es que ese texto reemplace al articulado que Caputo coló en el Presupuesto. La batalla final entre ambos sectores se producirá el día en que se sancione la “ley de leyes”. ¿Qué versión quedará en pie?

Se viene un nuevo capítulo de la interna Menem - Caputo.

Más allá del segundo round de la interna libertaria, el martes las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor se volverán a reunir, también por imposición de los bloques de la oposición, para continuar con el debate por endeudamiento familiar. La oposición tiene un gran desafío: acercar posiciones. El asunto es que hay posturas divergentes y hay quienes alertan que, incluso, la interna peronista podría meter la cuña y dinamitar el objetivo de máxima: impulsar un único dictamen que contenga a todos los espacios de la oposición.

En tanto, LLA también presentará su dictamen, pese a que el presidente Javier Milei insiste públicamente con que el endeudamiento “no es un problema” en la Argentina. Altas fuentes oficialistas explicaron, en diálogo con este medio, que empujar un dictamen “no es reconocer que existe un problema, sino es trabajar en la no intervención estatal".

Por eso, el texto en el que trabajan los libertarios, en tándem con los aliados, buscan a incorporar herramientas que brinde mayor transparencia para los usuarios, así como también, fomentar la concientización y educación financiera. Algunos ítems que se barajan es establecer que las aplicaciones que otorgan créditos contengan “doble verificación” antes de aprobárselos a los usuarios, así como también, que incluyan algo similar a lo que Bullrich denominó “etiquetado frontal” para que los usuarios conozcan en detalle la tasa de un crédito antes de tomarlo.

Esta semana también en Diputados habrá un panorama más claro en torno al proyecto de ley de defensa de la soberanía de las islas Malvinas. Las autoridades de la Cámara baja deben definir a qué comisiones se girará el proyecto. Por tocar diferentes materias, de mínima, debería pasar por Presupuesto, Defensa, Relaciones Internacionales y Legislación Penal. Las intenciones del oficialismo es que esta ley se sancione “antes” que el Presupuesto, que recién comenzaría a tratarse en comisión el 7 de octubre.

Bullrich quiere volver a sesionar

En el Senado también se espera una semana de actividad. Las intenciones del oficialismo es volver a sesionar, para avanzar con la sanción de la nueva Carta Orgánica del Banco Central, que ya fue aprobada en Diputados. El asunto es que Bullrich no la tiene fácil. Los aliados piden introducir cambios en la media sanción.

Por un lado, quieren suprimir el artículo 13, que ya generó revuelo durante la sesión de la Cámara baja. A grandes rasgos, allí se establece que las reservas de la entidad son inembargables pero, por como está redactado, al mismo tiempo se interpreta lo contrario: que esas mismas reservas podrían ser usadas como garantía.

El Senado podría sesionar con Zona Fría y reformas al Banco Central como temas principales. Senado

Por otro, los aliados apuntan a “equilibrar” la mayoría que se requiere para el nombramiento y remoción del presidente del Banco Central. La media sanción establece dos tercios de ambas cámaras para la remoción, mientras que el nombramiento es por mayoría simple del Senado. Como sea, de incorporarse cambios al texto, este debería volver a Diputados para su sanción definitiva.

Además, en esa sesión se podría incorporar el la media sanción que introduce cambios al régimen de Zona Fría que, después de meses, finalmente se dictaminó en comisión la semana pasada. La reforma reduce el alcance geográfico del régimen pero, según el Gobierno, focaliza mejor los destinatarios de los subsidios.