Un apagón afectó a más de 6.000 usuarios en CABA y el norte del conurbano + Agregar ámbito en









La interrupción alcanzó a barrios como Palermo, Belgrano, Núñez, Saavedra y Villa Urquiza, además de sectores de Vicente López y San Isidro. El servicio comenzó a restablecerse después de unos 20 minutos.

Archivo. El apagón dejó sin electricidad a más de 6.000 usuarios de la Ciudad y la zona norte del conurbano.

Un apagón afectó a más de 6.000 usuarios durante la noche del sábado en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y localidades de la zona norte del conurbano bonaerense.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los cortes fueron reportados principalmente en Palermo, Belgrano, Recoleta, Colegiales, Villa Urquiza, Núñez, Coghlan y Saavedra. También se registraron interrupciones en algunos sectores de Vicente López y San Isidro.

De acuerdo con los datos disponibles durante el momento de mayor afectación, Edesur registraba cerca de 6.000 usuarios sin suministro, mientras que Edenor informaba otros 649. Hasta el momento, las distribuidoras no comunicaron oficialmente qué originó la falla.

El suministro comenzó a recuperarse de manera progresiva en algunas de las zonas afectadas. Vecinos señalaron que el corte se extendió durante aproximadamente 20 minutos, aunque la duración varió según el barrio.

La interrupción afectó semáforos y luminarias antes de que el servicio comenzara a restablecerse gradualmente. Redes Semáforos y calles quedaron a oscuras La interrupción del servicio también afectó el funcionamiento de semáforos y luminarias públicas en diferentes calles y avenidas porteñas, lo que generó complicaciones para la circulación vehicular.

Uno de los puntos alcanzados por el apagón fue el sector del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), en Palermo. Las personas que aguardaban para ingresar a una muestra vinculada con Frida Kahlo quedaron momentáneamente a oscuras. En redes sociales también aparecieron reportes desde Barrio Norte, Villa del Parque y Villa Santa Rita, aunque no todos los cortes figuraban inicialmente en los registros de las distribuidoras. La energía comenzó a regresar en varios barrios durante el transcurso de la noche. Sin embargo, algunos usuarios continuaban informando interrupciones parciales o variaciones de tensión después del apagón. Las cifras oficiales pueden modificarse a medida que ingresan nuevos reclamos y las empresas normalizan el suministro en cada zona.

Temas Apagón

AMBA