El Presupuesto 2027 puso la interna libertaria al rojo vivo y en el Gobierno pidieron "hablar puertas adentro" + Agregar ámbito en









La senadora Patricia Bullrich había cuestionado que el Ejecutivo no le informara sobre los cambios en discapacidad. Desde el oficialismo buscaron bajar la tensión y remarcaron que las diferencias deben discutirse en la mesa política.

Nueva interna en La Libertad Avanza: se cruzaron Javier Milei y Patricia Bullrich. Presidencia

La interna dentro de La Libertad Avanza volvió a quedar expuesta luego de las críticas de Patricia Bullrich al Gobierno por los cambios vinculados con discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027. La jefa del bloque oficialista en el Senado cuestionó que no hubiera sido informada sobre las modificaciones y reclamó revisar el contenido de la iniciativa.

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Desde el oficialismo intentaron relativizar el episodio. El diputado libertario Santiago Santurio reconoció que no considera conveniente que las diferencias se hagan públicas, aunque descartó que el enfrentamiento revista gravedad. “A veces sí, no es lo mejor salir y decirlo en los medios; la verdad no es la forma que más me gusta, pero no es nada grave”, sostuvo este domingo en declaraciones a Radio Splendid.

Milei con Bullrich en la jura de Monteoliva como ministra de Seguridad. Presidencia El oficialismo busca una salida para discapacidad Consultado por los cuestionamientos de la senadora Patricia Bullrich al tratamiento del Presupuesto y la falta de consenso previo sobre algunos puntos, Santurio relativizó las diferencias dentro de La Libertad Avanza y sostuvo que se trata de discusiones que pueden resolverse mediante el diálogo.

Santurio planteó que la discusión debe centrarse en cómo mejorar la situación de las personas con discapacidad sin comprometer el equilibrio fiscal. “Siendo una prioridad el tema de discapacidad, se va a encontrar algún camino para mejorar la situación que tienen hoy las personas con discapacidad sin tocar los puntos más sensibles del Presupuesto, como es el equilibrio fiscal”, afirmó.

El legislador también sostuvo que cualquier incremento de partidas debe contemplar su financiamiento. En ese sentido, señaló que la discusión presupuestaria obliga a determinar de dónde saldrán los recursos para aumentar el gasto en áreas determinadas.

Santilli y Bullrich: el jefe de Gabinete habló sobre los dichos de la senadora. Santilli pidió discutir las diferencias puertas adentro El jefe de Gabinete, Diego Santilli, también se refirió al conflicto y buscó encauzar la discusión hacia la mesa política de la Casa Rosada. Según explicó, ese ámbito se reúne los martes para abordar los principales temas de la gestión y Bullrich participó de uno de esos encuentros, aunque debió retirarse antes. “Los temas nuestros los hablamos el martes”, afirmó Santilli, quien comparó el funcionamiento de la mesa política con un vestuario de fútbol: “En el vestuario hablamos los temas”. El cruce se produce mientras el oficialismo intenta avanzar en el Congreso con el Presupuesto 2027 y, en paralelo, busca encauzar el debate sobre discapacidad. La discusión sobre las modificaciones al proyecto continuará en Diputados, donde el Gobierno trabaja para acercar posiciones con los distintos bloques y evitar que las diferencias internas compliquen su estrategia legislativa.