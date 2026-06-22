Dólar blue hoy: a cuánto opera este lunes 22 de junio

El dólar blue opera a $1.460 para la compra y a $1.480 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 22 de junio En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.461 para la venta.

Valor del CCL hoy, lunes 22 de junio El dólar CCL opera a $1.489,34 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 1.9%.

Valor del dólar MEP hoy, lunes 22 de junio El dólar MEP opera a $1.477,03 y la brecha con el dólar oficial es de 1.1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 22 de junio El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.924.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 22 de junio El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.522,28, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, lunes 22 de junio Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s64.191, según Binance.