El dólar blue opera a $1.460 para la compra y a $1.480 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este lunes 22 de junio
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 22 de junio
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Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 22 de junio
A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 22 de junio
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.461 para la venta.
Valor del CCL hoy, lunes 22 de junio
El dólar CCL opera a $1.489,34 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 1.9%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 22 de junio
El dólar MEP opera a $1.477,03 y la brecha con el dólar oficial es de 1.1%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 22 de junio
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.924.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 22 de junio
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.522,28, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 22 de junio
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s64.191, según Binance.
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