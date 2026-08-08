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8 de agosto 2026 - 18:49

Osvaldo Cornide crea su propio espacio y advierte: "El desarrollo no puede medirse únicamente por la rentabilidad económica"

Se trata de Fuerza Suma que se propondrá la elaboración de un plan de desarrollo económico integral, la reconstrucción de la unidad nacional y la promoción de los principios de la Doctrina Social de la Iglesia.

Osvaldo Cornide.
Osvaldo Cornide.

El presidente honorario de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, reiteró este sábado su mirada crítica sobre la actualidad del país y anunció la creación de su propio espacio político no partidario Fuerza Suma la elaboración de un plan de desarrollo económico integral, la reconstrucción de la unidad nacional y la promoción de los principios de la Doctrina Social de la Iglesia.

El desarrollo de un país no puede medirse únicamente por la rentabilidad económica, sino también por su capacidad para generar trabajo, integración y oportunidades”, advirtió Cornide en declaraciones a Radio Mitre.

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En ese sentido, destacó la encíclica Magnifica Humanitas, del papa León XIV y la homilía pronunciada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, durante el Tedeum del 25 de Mayo. Son “un manual, una hoja de ruta para sacar a la Argentina del atraso, la desunión y el enfrentamiento”, señaló.

Para Cornide, “la mirada ecuménica y humanista de León XIV profundiza el camino iniciado por el papa Francisco y ofrece una oportunidad para reconstruir consensos en la Argentina”.

Cornide lanza Fuerza Suma

Desde hace un tiempo, el dirigente empresarial viene pronunciándose sobre la situación política. No lo nombra al presidente Javier Milei ni al Gobierno, pero suele advertir de la situación social y económica del país. Por eso no sorprende que haya lanzado un movimiento propio, Fuerza Suma, aunque advirtió que no es partidaria ni habló de candidaturas.

El espacio reunirá a referentes provenientes de distintos sectores políticos, sociales, sindicales, empresariales, académicos y científicos, además de ciudadanos independientes. Buscará promover acuerdos duraderos que trasciendan las diferencias partidarias y contribuyan a una estrategia de desarrollo nacional.

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