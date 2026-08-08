El fascinante pueblo jujeño entre montañas que cautiva a los visitantes con sus tradiciones y paisajes + Agregar ámbito en









Un rincón remoto de Jujuy está lleno de senderos incas, artesanías ancestrales y caminos de aventura para una escapada fuera de lo común.

En pleno norte argentino, este pueblo te va a enamorar a primera vista. Gentileza - Turismo Jujuy

El norte argentino esconde destinos ideales para aquellos viajeros que buscan un poco de naturaleza y tranquilidad. En este caso, Jujuy cuenta con los paisajes más buscados de la región, pero algunos de sus rincones menos conocidos te van a sorprender desde el primer momento. De hecho, uno de ellos está escondido en un valle en la montaña.

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Caspalá es un pueblo lleno de casas de barro, con costumbres ancestrales y cerros de tonos ocres y rojizos. Al estar más alejado del resto de localidades, pudo mantener una atmosfera única, donde las celebraciones populares forman parte de la vida cotidiana de sus vecinos. Además, recibió un reconocimiento internacional por su propuesta de turismo rural.

Este pueblo rural en medio de la montaña tiene mucho para ofrecerte. Gentileza - Turismo Jujuy Dónde se ubica Caspalá Caspalá se encuentra en el Departamento de Valle Grande, en la provincia de Jujuy, dentro de un valle rodeado por las Sierras de Santa Victoria. En este punto geográfico se mezclan las características de la Quebrada de Humahuaca y la Puna. La localidad está a 1.734 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Al estar más aislado del resto de localidades, el acceso al pueblo pasa por caminos en la montaña y permite apreciar cañones, quebradas y formaciones naturales. La arquitectura de la región es muy tradicional, con construcciones de barro y techos únicos. Además, se puede apreciar y conocer cómo es que las familias de la zona llevan a cabo sus actividades agrícolas y artesanales.

La cultura de este punto de Jujuy te va a encantar. Gentileza - argentina.gob.ar Qué se puede hacer en Caspalá Una de las propuestas principales es recorrer El Sendero de las Escaleras, un antiguo camino inca de piedra que conecta la zona con Santa Ana. Durante la caminata se puede apreciar todo el valle desde distintos puntos y atravesar sectores rodeados por cañones, quebradas y cascadas.

Si bien el trekking es una de las mejores formas de conocer los alrededores, no es la única alternativa. Dentro de la localidad se puede visitar la Iglesia Santa Rosa de Lima, recorrer sus calles y acercarse al mirador para tener la mejor vista del valle y de los cerros que se encuentran por la zona. En cuanto a la cultura local, las mujeres de Caspalá siguen practicando técnicas de hilado y tejido artesanal con lana de oveja, llama y vicuña. Estas prendas forman parte de la identidad de la comunidad y son, al mismo tiempo, una fuente de ingresos para numerosas familias. El calendario del pueblo incluye la Fiesta Patronal de Santa Rosa de Lima y el Festival del Cardón que permiten conocer las costumbres de la zona, la música y la vida comunitaria. Por las características del terreno, el viaje es perfecto para los amantes de la fotografía y del deporte. El pueblo argentino aislado que te va a enamorar. Gentileza - argentina.gob.ar Cómo ir hasta Caspalá Viajar desde Buenos Aires puede superar un día de manejo. Una de las mejores alternativas para llegar está en ir hacia el norte por la Ruta Nacional 34 y después seguir por las rutas provinciales que te llevan hacia Valle Grande. El acceso final es por la Ruta Provincial 73 y conecta con la RP 7. De todas formas, la opción más rápida desde Buenos Aires es viajar en avión hasta el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán, en Jujuy. Desde ahí se pueden contratar diversos servicios de transporte para llegar a Caspalá.

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