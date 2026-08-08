River volvió a perder: cayó ante Tigre y acumula seis derrotas consecutivas en el fútbol local

El Millonario perdió en Victoria por la cuarta fecha del Torneo Clausura y profundizó su crisis futbolística. Nacho Russo marcó el único gol del partido

River volvió a perder y profundizó su crisis futbolística. El Millonario cayó 1-0 ante Tigre en Victoria por la cuarta fecha del Torneo Clausura , un resultado que extendió su preocupante presente: todavía no ganó ni convirtió goles en el certamen y acumula seis derrotas consecutivas en el ámbito local.

El conjunto dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet no logró cortar su racha adversa y quedó último de la Zona B con cero puntos. Los refuerzos Francisco "Pancho" Ortega y Tobías Andrada hicieron su debut en la banda.

Por su parte, el "Matador" sumó de a tres gracias al gol de Nacho Russo , que aprovechó un error defensivo, y marcha décimo en la zona. No obstante, sumó una mala noticia: Gonzalo "Pity" Martínez debió ser reemplazado por una lesión muscular al comienzo del partido.

Ahora el Millonario se prepara para el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana , donde visitará a Independiente de Santa Fe de Colombia con la obligación de llevarse una victoria.

River mantuvo la posesión de la pelota durante el primer, aunque tuvo dificultades para generar situaciones de peligro. En medio de un desarrollo sin acciones de gol, el elenco de Núñez pidió penal en una jugada en la que Ángel Correa cayó dentro del área tras una entrada por detrás de Nahuel Banegas . Sin embargo, no fue convalidado por el árbitro, que tampoco necesitó la ayuda del VAR.

En el complemento, aunque los de Coudet lograron pisar el área rival, no lograron impacientar al arquero Felipe Zenobio. El Matador continuó con su intento de pegar con ataques directos. Cuando el desarrollo era lento y lejos de los arcos, Tigre se adelantó en el marcador a los 35 minutos: Aníbal Moreno perdió la pelota en la mitad de la cancha tras una presión de Jabes Saralegui y Nacho Russo definió de forma perfecta al quedar mano a mano contra Santiago Beltrán para estampar el 1-0.

¡EL GOL DEL TRIUNFO DEL MATADOR! Fatídico error de Aníbal Moreno en la mitad de la cancha que aprovechó Nacho Russo para irse mano a mano ante Beltrán y picársela en el 1-0 de Tigre vs. River. pic.twitter.com/mobF0Cox91 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 8, 2026

Desde que comenzó el segundo semestre, River quedó eliminado de la Copa Argentina tras perder 3-1 contra Aldosivi y cayó por 1-0 en el inicio del Clausura contra Barracas Central, Gimnasia La Plata y Rosario Central.

Con la derrota contra El Matador por el mismo resultado, el equipo del Chacho Coudet es el único en el Torneo Clausura que no suma puntos ni marcó goles y está último en la zona B.

Además, se ubica 11° en la Tabla Anual con 29 unidades. No gana un partido a nivel local desde el 16 de mayo pasado, cuando venció 1-0 al Canalla por las semifinales del Apertura. El Matador escaló al 13° lugar del acumulado con 27 puntos.

Formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa; Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.

Tigre: Felipe Zenobio, Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas, Jabes Saralegui, Matías Garay, Jalil Elías, Santiago López, Gonzalo Martínez, Ignacio Russo. DT: Diego Davobe