Un informe global ubicó a la Argentina entre los peores países en derechos laborales + Agregar ámbito en









El Índice Global de Derechos degradó al país a la categoría más baja y advirtió sobre protestas restringidas, despidos antisindicales y deterioro institucional.

La CGT y la CTA presentarán reclamo ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Mariano Fuchila

Un informe internacional sobre derechos laborales ubicó a la Argentina entre los diez peores países del mundo, tras registrar un fuerte deterioro en los indicadores y rebajar su calificación a la categoría más crítica, en un escenario que encendió alarmas en el plano sindical y político.

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El dato surge del Índice Global de Derechos elaborado por la Confederación Sindical Internacional (CSI), que en su última edición marcó un retroceso sostenido en el país durante los últimos dos años. La Argentina cayó a la categoría 5, el nivel más bajo del ranking, luego de haber estado previamente en categoría 3.

Según el informe, este descenso representa uno de los desplomes más pronunciados detectados por el organismo en su medición global. Entre los principales puntos señalados, se destacan restricciones a la protesta social, interferencias en la vida interna de los sindicatos y la existencia de despidos antisindicales.

El documento también advierte sobre un retroceso general en las garantías laborales, particularmente en lo referido al ejercicio de la representación gremial y la negociación colectiva.

A nivel global, el estudio enmarca estos resultados dentro de una tendencia más amplia de debilitamiento de derechos laborales y democráticos, impulsada por gobiernos autoritarios y sectores con alta concentración económica.

La CGT y la CTA presentarán una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo En este contexto, las centrales sindicales argentinas, como la CGT y las dos vertientes de la CTA, resolvieron llevar el caso al plano internacional y presentarán una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) durante la próxima Conferencia Internacional del Trabajo. Desde el movimiento obrero interpretaron el informe como una señal de alerta sobre el impacto de las políticas del Gobierno de Javier Milei, al considerar que afectan la calidad institucional y los derechos de los trabajadores. La presentación ante la OIT contará con el respaldo de la Confederación Sindical de las Américas y la propia CSI, en un intento por visibilizar la situación argentina en el principal foro global en materia laboral.

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