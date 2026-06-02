Cuándo cobro ANSES: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones del martes 2 de junio + Agregar ámbito en









Conocé cómo se organizan los pagos del organismo, de acuerdo a las reglamentaciones guiadas por el Índice de Precios al Consumidor. Los jubilados y pensionados incluidos dentro del sistema previsional percibirán el aguinaldo junto con los haberes correspondientes a junio de 2026.

Las prestaciones se cobran en un unico pago de acuerdo a la reglamentacion establecida por el organismo. ambito.com

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el esquema de pagos para junio junto con la continuidad de las prestaciones sociales destinadas a distintos grupos de beneficiarios. El calendario incluye jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares, AUH, AUE, prestaciones por desempleo y pagos únicos correspondientes a matrimonio, nacimiento y adopción.

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El incremento será del 2,58% para los haberes previsionales y alcanzará a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La actualización también impactará sobre otras prestaciones administradas por ANSES.

ANSES informó los nuevos valores que regirán desde junio:

haber mínimo garantizado: $403.317,99

haber máximo: $2.713.948,17

Prestación Básica Universal (PBU): $184.499,57

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $322.654,39 bonos-aumentos-y-fechas-todo-lo-que-los-jubilados-anses-deben-procesar-fin-ano.webp Quiénes reciben aguinaldo Los jubilados y pensionados incluidos dentro del sistema previsional percibirán el aguinaldo junto con los haberes correspondientes a junio de 2026. La acreditación del Sueldo Anual Complementario se realizará dentro del mismo calendario establecido por ANSES para las jubilaciones y pensiones.

El pago alcanzará tanto a quienes cobran el haber mínimo como a quienes perciben montos superiores. Cada beneficiario recibirá la acreditación según la terminación de su DNI. ANSES organizará los depósitos a través del cronograma bancario habitual. El esquema permitirá distribuir las acreditaciones durante distintas jornadas del mes. MI ANSES.webp Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de junio 2026 Las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 0: lunes 8 de junio

DNI terminados en 1: martes 9 de junio

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio

DNI terminados en 5: martes 16 de junio

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio Las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio Las Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de junio

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de junio

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de junio

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de junio

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de junio La Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 0: lunes 8 de junio

DNI terminados en 1: martes 9 de junio

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio

DNI terminados en 5: martes 16 de junio

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio La Asignación por Embarazo: DNI terminados en 0: lunes 8 de junio

DNI terminados en 1: martes 9 de junio

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio

DNI terminados en 5: martes 16 de junio

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio La Asignación por Prenatal y Maternidad: DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de junio

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de junio

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de junio

DNI terminados en 6 y 7: martes 16 de junio

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 17 de junio La Prestación por Desempleo Plan 1: DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio Las Asignaciones Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción se pagarán entre el miércoles 10 de junio y el martes 14 de julio, para todas las terminaciones de DNI. Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas tendrán acreditación desde el lunes 8 de junio, hasta el martes 14 de julio para todos los documentos.

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