Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 3 de marzo









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue opera a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 3 de marzo En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.395 para la venta.

Valor del CCL hoy, martes 3 de marzo El dólar CCL opera a $1.468,46 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.3%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 3 de marzo El dólar MEP opera a $1.413,54 y la brecha con el dólar oficial es de 1.3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 3 de marzo El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 3 de marzo El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.454,95, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 3 de marzo Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s68.514, según Binance.