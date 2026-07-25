Como si fueran bloques de juguete: el novedoso invento de construcción modular que no usa cemento

Una propuesta europea promete armar tu casa en tan solo un día con piezas de encastre y una alta resistencia al fuego.

En el último tiempo, las nuevas tecnologías permitieron crear sistemas capaces de construir casas de una manera más económica y, a su vez, amigable con el medio ambiente. Entre las alternativas que más interesantes se encuentra un invento que apuesta por reducir los tiempos de la obra y simplificar una buena parte del proceso constructivo.

La propuesta nació en Europa y reemplaza los materiales habituales por un sistema de piezas prefabricadas que se ensamblan sin problemas . El resultado permite acelerar la ejecución, disminuir los residuos de la obra y ofrecer un nivel más alto de aislamiento térmico y protección contra incendios.

La empresa europea SYSTEM 3E desarrolló un sistema de edificación modular basado en bloques fabricados con perlita expandida, un material de origen volcánico que cambia sus propiedades tras exponerse a temperaturas muy elevadas. Ese proceso multiplica su volumen y crea una estructura llena de pequeñas cámaras de aire.

Gracias a esa composición, los bloques ofrecen aislamiento térmico, bajo peso y una elevada resistencia al fuego sin tener que incorporar materiales adicionales, como el cemento, mortero o adhesivos para unir las piezas. Cada bloque cuenta con un diseño de encastre de alta precisión que permite unirlos entre sí como si fuera un rompecabezas.

Si los cimientos ya están terminados, la estructura principal de una casa puede completarse en apenas un día . Además, como se eliminan los procesos húmedos, la obra produce menos residuos y las tareas de construcción pueden continuar incluso cuando las condiciones climáticas no son favorables, ya que la instalación de los bloques no depende del secado de mezclas.

La perlita ya era conocida por su capacidad aislante en distintos productos para la construcción, pero en este caso, la novedad de SYSTEM 3E consiste en convertir ese material en un componente estructural capaz de soportar cargas y formar parte de la estructura principal de la vivienda.

Este sistema promete cambiar la manera en la que se llevan a cabo las construcciones. Gentileza - SYSTEM-3E

Los detalles claves de este invento

El fabricante ofrece distintos kits prefabricados para adaptarse a diferentes necesidades, por ejemplo, los modelos disponibles abarcan desde 24,88 metros cuadrados para oficinas o espacios auxiliares hasta 152,41 metros cuadrados pensados para viviendas familiares.

También comercializa una versión compacta de 9,91 metros cuadrados, cuyo precio empieza en unos 5.777 euros, sin impuestos. Por el otro lado, el modelo más grande es de 123,92 metros cuadrados, con un valor de 41.960 euros sin impuestos. Cada kit incorpora los bloques estructurales, puertas, ventanas y la estructura básica del techo. El comprador tiene que asegurarse por separado de la construcción de los cimientos, las instalaciones eléctricas, la red sanitaria, los revestimientos interiores, el transporte y las licencias correspondientes.

Una de las mejores joyas que tiene este sistema es su comportamiento frente al fuego. Los muros construidos con estos bloques alcanzan una clasificación REI 240+M, un nivel que permite mantener durante 240 minutos la capacidad portante, la integridad estructural y el aislamiento térmico frente a un incendio.

Además, en cuanto a la eficiencia energética, la estructura reduce las pérdidas de temperatura tanto en invierno como en verano, lo que ayuda a disminuir el consumo de calefacción y refrigeración. El bajo peso de los bloques facilita el traslado hasta la obra y simplifica el montaje. Por sus características, el sistema puede aplicarse en casas familiares, de campo, estudios independientes, oficinas privadas y alojamientos turísticos.