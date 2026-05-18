Aguinaldo y aumento para jubilados de ANSES en junio 2026: montos oficiales y cuándo cobro de bolsillo

El organismo confirmó las fechas de pago de junio para jubilados y pensionados, con el aumento por movilidad y el cobro del medio aguinaldo.

Junto con los haberes mensuales, se va a pagar un aguinaldo y el bono extraordinario.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó que en junio de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.

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Además del incremento del 2,6%, también se va a pagar medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. Al aumento mensual, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima. Con esto, algunos haberes van a superar ampliamente los montos cobrados durante este mes.

Con el aumento confirmado del 2,6%, la jubilación mínima va a pasar de $393.174 a $403.475 durante junio de 2026. A ese monto se le va a sumar el bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados de menores ingresos. Además, ANSES les va a depositar un medio aguinaldo junto con el haber mensual.

El cálculo del Sueldo Anual Complementario (SAC), se realiza tomando como referencia el 50% del mejor haber percibido durante el semestre.

Un jubilado que percibe la mínima va a cobrar aproximadamente:

jubilación mínima: $403.475

bono extraordinario: $70.000

aguinaldo estimado: $201.737

el ingreso total estimado para junio va a rondar los $675.212

Desde el Gobierno aclararon que el bono extraordinario no entra dentro del cálculo del aguinaldo porque es un refuerzo no remunerativo.

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Montos confirmados de ANSES: ¿cuánto cobran las jubilaciones máximas, PUAM y PNC?

El aumento del 2,6% también impactará sobre el resto de las prestaciones previsionales y asistenciales que paga ANSES. Según los valores estimados para junio de 2026, los montos van a ser los siguientes:

jubilación máxima: $2.715.002

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $322.780

Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez y vejez: $282.432

En el caso de la PUAM y las pensiones no contributivas, lo más probable es que se mantenga el bono extraordinario, aunque el organismo suele confirmar oficialmente estos refuerzos más cerca de la fecha de pago.

La actualización mensual responde al esquema de movilidad vigente establecido por el Decreto 274/24, el cual establece que los aumentos se ajustan todos los meses según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. Esto significa que el incremento de junio toma como referencia la inflación registrada durante el mes de abril por el INDEC.

calendario feriado Depositphotos

Calendario de pagos de ANSES: fecha de cobro para jubilados en junio 2026

ANSES informó que el aguinaldo se va a depositar con los haberes mensuales, respetando el calendario habitual que está organizado según la terminación del DNI.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 17 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 18 de junio

Jubilados y pensionados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Igualmente, para conocer a detalle las fechas y lugares de cobro, los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma oficial de ANSES o utilizar la aplicación Mi ANSES. A través de estos canales, es posible verificar el calendario de pagos, el detalle de liquidaciones y el estado de cada prestación. El acceso se realiza con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Inflación excell. Imagen creada con IA.

Pérdida del poder adquisitivo: ¿cómo quedan las jubilaciones frente a la inflación en el primer semestre?

El aumento del 2,6% y el pago del aguinaldo ayudan, pero hay informes que dicen que los jubilados que cobran la mínima todavía siguen perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación. Un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) señaló que quienes cobran la jubilación mínima junto al bono extraordinario acumulan una pérdida real del 10,3% desde el inicio del gobierno de Javier Milei hasta abril de 2026.

Uno de los principales problemas es que el bono de $70.000 está congelado y no se actualiza. El análisis afirma que para mantener el mismo poder adquisitivo que en noviembre de 2023, la jubilación mínima con el bono incluido tendría que estar por encima de los 500.000 pesos.