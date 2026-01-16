SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

16 de enero 2026 - 16:52

Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 16 de enero

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Depositphotos

El dólar blue operó a $1.480 para la compra y a $1.500 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 16 de enero

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.430.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 16 de enero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 16 de enero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.509,42, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 16 de enero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s94.734, según Binance.

