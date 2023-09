Dólar blue: la City espera que se acelere la búsqueda de cobertura en septiembre

Reschini explica que esto va a "presionar la inflación y también los tipos de cambio". El analista indica que, a lo largo de septiembre, el blue debería estar muy cerca al CCL ($780,54) "como lo ha sido en términos históricos"; y agrega: "Puede que el MEP subsidiado lo esté sosteniendo un poco, pero es de esperarse que en algún momento se le acerque. Además, la proximidad de las elecciones y, en particular, la incertidumbre que vemos en estos comicios hacen que el mercado trate de cubrirse".

Gustavo Quintana, operador en PR Operadores de Cambio, sostiene en línea con Reschini que, si bien es difícil "hacer futurología en Argentina", en época electoral, "la tendencia es dolarizar portafolios", por lo tanto, considera que los niveles actuales "son piso y no techo", por lo que las medidas adoptadas por el Gobierno se traducirán en "mayor emisión" y en consecuencia terminarán por trasladarse a los precios.

Dólar blue: la demanda de pesos cae con anticipación

El común denominador entre los analistas consultados por este medio es la cobertura dolarizadora conforme se acercan las elecciones. Eugenio Marí, economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso, también considera que, a medida que se acerca el 22 de octubre, lo más probable es que "se expanda la brecha cambiaria con el blue" dado que el pequeño ahorrista tenderá a deshacerse de los pesos para "cubrirse ante la incertidumbre". Y advierte: "Cuantas más dudas haya y canto más vulnerable este la economía argentina, más apetito habrá por deshacerse de los pesos".

Marí destaca otro aspecto que podría sumar volatilidad a la plaza cambiaria y es que, como bien adelantó el Gobierno, el tipo de cambio oficial se sostendrá en $350 hasta los comicios y se pregunta el economista qué pasará después. "Esa incertidumbre, o certidumbre de que esa regla no se sostendrá según se prefiera ver, lleva a que la demanda de pesos caiga anticipadamente", dice.

Respecto a las medidas del Gobierno, advierte Marí, que lo más probable es que "la emisión que se necesite sea esterilizada con deuda remunerada del BCRA", o sea que no provocará una aceleración significativa en la base monetaria, pero "seguirá comprometiendo el balance del BCRA", cuya deuda hoy devenga $2 billones mensuales en intereses, el famoso déficit cuasifiscal.

Dólar: política monetaria e incertidumbre

"El valor del dólar en el día de hoy es elevado, lejos de ser una opción de compra asequible", comienza explicando el economista especializado en mercado de capitales, Christian Buteler.

Esta situación se debe a la "incertidumbre en el entorno económico" y al manejo de la economía, especialmente en lo que respecta a la política monetaria, junto con la percepción de "un gobierno ineficiente en la toma de decisiones" y en la implementación de medidas que generen "algún tipo de estabilidad momentánea" y sostiene: "no necesariamente confianza, pero, al menos, estabilidad momentánea" lo que contribuye a la percepción de una moneda extranjera costosa.

Para Buteler, la realidad es que parece haber "una especie de movimiento de venta masiva" en torno al tipo de cambio. Aunque no se trata de una situación diaria en la que el valor "sube en incrementos pequeños, sino de un aumento sostenido que ha trascendido niveles previsibles" y advierte: "Hoy está subiendo, y bueno, en ese contexto es muy difícil saber cuándo logrará estabilizarse".

Buteler concluye señalando que la "situación actual es muy complicada", esto porque, también se traslada "por expectativas a los precios de la economía", cuando ya se cuenta con un régimen de alta inflación. "No sé si llegaremos o no a los dos dígitos, pero si vamos a estar muy cerca de ello, la realidad, es que es muy difícil saber cómo sigue esto para adelante, pero no se ve nada bien".

Dólar blue a $800: la proyección para septiembre

Por todo el escenario explicado anteriormente, los analistas estiman que se acelerará la búsqueda de cobertura en dólares para el noveno mes del año, por lo que los analistas consultados por Ámbito, estiman el que el valor de la divisa paralela para septiembre rondará los $800.

Joel Lupieri, de la consultora Epyca, estima que el dólar blue cotizará entre $800/$850. Esto, según explica, porque el billete estadounidense "suele reflejar las tensiones y el crispado ánimo social" que suele haber ante definiciones electorales. Particularmente en estos comicios, "donde la economía y el dólar tendrán un rol preponderante", por lo que la divisa puede tornarse aún más volátil.

En esa misma línea se expresó el economista Federico Glustein, quien en declaraciones a este medio señala que la cotización paralela estará en el rango de los $800 por varios factores como: "Los aumentos salariales, una parte irá a refugiarse al dólar y hará presión sobre las cotizaciones paralelas", a lo que, según indica, habrá que sumarle la imposibilidad de "comprar dólar ahorro", lo cual deriva en una "sumatoria de potenciales recalentamientos". Y agrega, el experto, "hay que adicionar la emisión monetaria electoral, las licitaciones con una tasa de interés que puede quedar atrasada y derive en demanda de divisas", además, por supuesto, del contexto electoral.