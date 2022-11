¿Termina la pax del dólar blue?: esto dicen los analistas

"Aunque sin sorpresa, ya que estaba previsto tras el ¨dólar soja¨, los operadores siguen monitoreando a diario la sangría de reservas, la cual no resulta sustentable y de ahí la creciente expectativa sobre nuevas medidas en la demanda y la oferta que apunten a corto plazo hacia un mayor equilibrio cambiario", sostuvo Gustavo Ber.

Y agregó: "El renovado reacomodamiento en los dólares financieros podría estar comenzando a mostrar que algunos operadores estarían más inclinados a cerrar sus apuestas hacia el 'carry-trade' de los últimos meses, ante la expectativa de que no se podría seguir profundizando el atraso con referencias 'planchadas' mientras se extiende la elevada inflación y nominalidad de fondo, ya que un abaratamiento al final despertaría a la demanda por cobertura de los agentes económicos.

"¿Por qué no sube el blue? Basta con ver las estadísticas monetarias y fiscales, el gobierno nos lleva a una recesión nunca vista. Está reduciendo el gasto público, pero aún no logra superávit fiscal, hay una gran contracción en la cantidad de pesos circulante, aumentó fuertemente las tasas de interés, restringió importaciones, agudizó el cepo y no genera confianza. Es un cóctel difícil de digerir por una economía que está desacelerándose en forma muy vertiginosa", sostuvo el analista Salvador Di Stéfano.

¿Qué pasará con el dólar?

Andrés Reschini, analista en F2 Soluciones Financieras, señaló: “En lo que vamos de noviembre hasta el cierre de ayer, el tipo de cambio A3500 se movió a un ritmo del 6,89% TEM o 125% TEA. Revertir la pérdida de competitividad va a depender de lo que pase también con la inflación. Es distinto si el IPC viaja al 6% y el tipo de cambio al 6,9%, a que el IPC siga acelerando y el tipo de cambio oficial lo corra de atrás, como viene sucediendo desde al menos 2021, con la excepción de septiembre de este año, mes para el cual ambos empataron”.

En esta línea, Pablo Repetto, head of research en Aurum Valores, destacó que “la magnitud del atraso ya es tan grande que no vemos posible que el crawling peg pueda ser exitoso en revertir lo acumulado; quizá en el mejor de los casos alcance para no profundizarlo”.

Reschini consideró: “El tipo de cambio oficial está mucho más abajo del tipo de cambio de equilibrio del mercado. Como está más abajo de lo que se operaría bajo condiciones de libre mercado, los agentes tratan de no liquidar, pero, a la vez es un incentivo a adquirir a ese TC, o sea, importar. Vimos un ejemplo de que cuando se pone más a tono con lo que sería un valor de mercado, este responde cuando se implementó el Programa de Incentivo Exportador para sojeros”.

Dólares Uruguay Fajo de dólares. (Foto: Freepik)

Asimismo, un informe de Ecolatina advierte que sobre esta dinámica sigue influyendo una menor liquidación del agro: “En la semana pasada, la liquidación del sector ascendió a u$s 182 millones, 40% por debajo de los u$s 311 millones de la semana previa. El promedio diario de u$s 36 millones, resulta asimismo muy inferior a los u$s 150 millones diarios de agosto. Cabe recordar que durante octubre la liquidación del agro fue la menor desde marzo 2020. De esta forma, se va revelando más claramente la magnitud del adelantamiento de exportaciones provocado por el “dólar soja” y la consecuente escasez de oferta para los meses subsiguientes. La sequía ya está dejando daños permanentes que redundarán en una menor oferta en el MULC y volverán más angosto el margen de maniobra de la autoridad monetaria”.

Para el economista Gabriel Caamaño la calma en los dólares financieros "es producto de la fuerte suba de tasas títulos del Tesoro, que está pagando tasas reales considerables por plazos cortos", aunque advierte que esto no es sostenible en el largo plazo.

El analista financiero Christian Buteler afirmó que, con los niveles de emisión monetaria, aunque ahora son menores, y una inflación viajando entre el 6% y 7% mensual, es esperable que los tipos de cambios paralelos tengan un recorrido alcista, a pesar de que es difícil de prever cuándo ocurrirá.

"Cuando los turistas vuelvan del Mundial y otros destinos, no van a pagar los $ 330 del dólar tarjeta si lo pueden comprar a $ 290. Esto va a generar algo más de demanda y, por lo tanto, una suba de precios. Son buenos precios para comprar en caso de tener que hacerlo. Dudo que los podamos ver mucho más abajo de lo que están ahora", comentó Buteler.

Claudio Caprarulo, director de Analytica, advirtió: "A fin de año, las empresas tienen menos liquidez, entre otras cosas por el pago de aguinaldos. Sin un evento de shock previo, la presión sobre los paralelos debería aumentar más fuerte durante el primer trimestre de 2023. A la vez, el mayor cepo cambiario presiona sobre los paralelos", señaló .