Premio The Best: "Dibu" Martínez perdió con Donnarumma, que fue elegido el mejor arquero de 2025

En la entrega de trofeos anuales de la FIFA, el arquero argentino no pudo volver a ganar la distinción, que este año fue para el italiano.

Este martes se realiza la gala de los premios The Best, de la FIFA. Y uno de los futbolistas argentinos que contaba con muchas chances de conseguir una estatuilla era Emiliano "Dibu" Martínez, como ya lo había logrado en 2022 y 2024. Sin embargo, en la terna al mejor arquero del año, el ganador fue el italiano Gianluigi Donnarumma.

El arquero italiano tuvo una temporada fantástica con el Paris Saint-Germain, donde ganó todos los títulos, incluída la Champions League. Luego del Mundial de Clubes, fue comprado por el Manchester City inglés.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FIFAWorldCup/status/2000899070496260097&partner=&hide_thread=false Gianluigi Donnarumma is crowned #TheBest FIFA Men's Goalkeeper 2025! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025 El galardón fue entregado de forma virtual, a diferencia de las ceremonias de años anteriores, y el italiano se mostró muy feliz de recibirlo: "Muchas gracias a todos. Es un verdadero honor recibir este premio, estoy muy, muy feliz. Espero continuar de la misma manera y hacer aún más. De nuevo, gracias a todos, es un bello honor".

Los otros arqueros nominados al premio, además de Martínez, fueron Alisson Becker (Liverpool), Thibaut Courtois (Real Madrid), Manuel Neuer (Bayern Munich), David Raya (Arsenal), Yann Sommer (Inter) y Wojciech Szczesny (Barcelona).

Donnarumma también viene de recibir el premio Lev Yashin, entregado en la gala del Balón de Oro en septiembre, el cual ya había obtenido en 2021.