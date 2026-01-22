La playa escondida a 4 horas de Buenos Aires que es ideal para alejarse de las multitudes

A pocos kilómetros del ritmo porteño, el turismo encuentra un bosque de pinos frente al mar: una escapada cerca de Buenos Aires para respirar.

A cuatro horas de Buenos Aires , el turismo se corre del ruido y encuentra un refugio distinto: una playa amplia, calles de arena y un bosque que perfuma el aire. Esa mezcla, parecida a un “ baño de bosque ”, cambia el pulso del fin de semana y ayuda a desconectar sin irse lejos .

Lejos de los balnearios más masivos, Costa del Este se ganó el apodo de “ la playa del millón de pinos ” por el paisaje que la rodea: senderos de arena entre pinos y eucaliptos, con dunas protegidas que hacen de marco para una escapada de descanso.

Este rincón de la costa atlántica queda en el Partido de La Costa , sobre la Ruta 11 , entre Mar del Tuyú y Aguas Verdes . La zona combina el mar con un entorno forestal poco habitual para la región, ideal para bajar un cambio sin resignar playa.

A la altura del km 333 de la Ruta 11, el turismo cerca de Buenos Aires suma dunas protegidas y sombra de eucaliptos para una caminata sin apuro.

El ingreso al balneario abre paso a calles de arena y a un bosque que envuelve al pueblo. En caminatas cortas, es común cruzarse con aves y otros animales silvestres, un detalle que suma sensación de naturaleza “a la vuelta de la esquina”.

El gran plan arranca simple: caminar por el bosque y dejar que el día marque el ritmo. Entre senderos y médanos , el aire cambia y la experiencia se vuelve una pausa real para quienes buscan relax y desconexión .

La playa es extensa y serena, con espacio de sobra para tirar la lona, leer o quedarse mirando el mar sin empujones. Si te interesa el movimiento, también se presta para actividades al aire libre y deportes acuáticos.

Para sumar naturaleza con propuestas organizadas, Punta del Lago aparece como uno de los imperdibles: una reserva privada con senderos y cabalgatas, en un entorno de especies autóctonas. Ahí mismo, el alojamiento incluye un apart hotel de diseño bioclimático y opciones de spa para una escapada más “premium”.

Si te interesa el costado de postal y anécdota, hay dos paradas que se comentan siempre: la Estatua de Cristo de mármol de Carrara que marca la entrada y los restos del Barco de la Galleta, un naufragio que alimenta historias locales. Para cerrar la tarde, el centro comercial suma gastronomía, cafeterías y panaderías artesanales sin perder la vibra de pueblo.

Embed - Costa del Este, un lugar para vivir

Cómo ir hasta Costa del Este

En auto, la ruta clásica sale desde Buenos Aires por la Ruta 2 hasta Dolores. Desde ahí, seguí por la Ruta 63 y luego tomá la Ruta 11 rumbo al Partido de La Costa: el balneario figura a la altura del kilómetro 333.

Si preferís micro, hay servicios desde Retiro a localidades cercanas como Mar del Tuyú o San Bernardo. Desde esos puntos, podés completar el tramo final con transporte local o taxi, según el horario y la temporada.