A cuatro horas de Buenos Aires, el turismo se corre del ruido y encuentra un refugio distinto: una playa amplia, calles de arena y un bosque que perfuma el aire. Esa mezcla, parecida a un “baño de bosque”, cambia el pulso del fin de semana y ayuda a desconectar sin irse lejos.
La playa escondida a 4 horas de Buenos Aires que es ideal para alejarse de las multitudes
A pocos kilómetros del ritmo porteño, el turismo encuentra un bosque de pinos frente al mar: una escapada cerca de Buenos Aires para respirar.
Lejos de los balnearios más masivos, Costa del Este se ganó el apodo de “la playa del millón de pinos” por el paisaje que la rodea: senderos de arena entre pinos y eucaliptos, con dunas protegidas que hacen de marco para una escapada de descanso.
Dónde se ubica Costa del Este
Este rincón de la costa atlántica queda en el Partido de La Costa, sobre la Ruta 11, entre Mar del Tuyú y Aguas Verdes. La zona combina el mar con un entorno forestal poco habitual para la región, ideal para bajar un cambio sin resignar playa.
El ingreso al balneario abre paso a calles de arena y a un bosque que envuelve al pueblo. En caminatas cortas, es común cruzarse con aves y otros animales silvestres, un detalle que suma sensación de naturaleza “a la vuelta de la esquina”.
Qué se puede hacer en Costa del Este
El gran plan arranca simple: caminar por el bosque y dejar que el día marque el ritmo. Entre senderos y médanos, el aire cambia y la experiencia se vuelve una pausa real para quienes buscan relax y desconexión.
La playa es extensa y serena, con espacio de sobra para tirar la lona, leer o quedarse mirando el mar sin empujones. Si te interesa el movimiento, también se presta para actividades al aire libre y deportes acuáticos.
Para sumar naturaleza con propuestas organizadas, Punta del Lago aparece como uno de los imperdibles: una reserva privada con senderos y cabalgatas, en un entorno de especies autóctonas. Ahí mismo, el alojamiento incluye un apart hotel de diseño bioclimático y opciones de spa para una escapada más “premium”.
Si te interesa el costado de postal y anécdota, hay dos paradas que se comentan siempre: la Estatua de Cristo de mármol de Carrara que marca la entrada y los restos del Barco de la Galleta, un naufragio que alimenta historias locales. Para cerrar la tarde, el centro comercial suma gastronomía, cafeterías y panaderías artesanales sin perder la vibra de pueblo.
Cómo ir hasta Costa del Este
En auto, la ruta clásica sale desde Buenos Aires por la Ruta 2 hasta Dolores. Desde ahí, seguí por la Ruta 63 y luego tomá la Ruta 11 rumbo al Partido de La Costa: el balneario figura a la altura del kilómetro 333.
Si preferís micro, hay servicios desde Retiro a localidades cercanas como Mar del Tuyú o San Bernardo. Desde esos puntos, podés completar el tramo final con transporte local o taxi, según el horario y la temporada.
