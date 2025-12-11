Santiago del Estero: Gerardo Zamora le entregó el bastón de mando a Elías Suárez, el nuevo gobernador Por David Correa + Seguir en









El acto de asunción fue en la Cámara de Diputados ante una multitud. La ceremonia le puso fin a 20 años de permanencia ininterrumpida del apellido Zamora en el más alto cargo de la Casa de Gobierno.

Elías Suárez con los atributos de gobernador, mientras lo acompaña el ahora senador nacional Gerardo Zamora.

Este miércoles 10 se realizó en Santiago del Estero la ceremonia de traspaso de mando en la Cámara de Diputados, en la que el senador nacional Gerardo Zamora y mandatario saliente colocó la banda y entregó el Bastón de Mando al gobernador electo Elías Suárez, quien lo acompañó como jefe de Gabinete de Ministros desde 2005. El acto le puso fin a 20 años de permanencia ininterrumpida del apellido Zamora en el más alto cargo de la Casa de Gobierno, gestiones que se caracterizaron por una fuerte concentración del poder, el crecimiento de la provincia en distintos ámbitos y triunfos electorales del oficialismo por abrumadora mayoría.

Fue el vicegobernador Carlos Silva Neder, en su rol de presidente de la Cámara de Diputados, el encargado de tomarle el juramento de rigor a Suárez. Después fue el turno de la jura del peronista Silva Neder, quien fue reelecto como compañero de fórmula del nuevo mandatario. Una jugada que reconfirmó la alianza galvanizada entre el Frente Cívico por Santiago (FCS), que fundó Gerardo Zamora con militancia radical, y el Partido Justicialista.

La potencia de la alianza fue confirmada en los últimos comicios legislativos nacionales. Gerardo Zamora cuenta con siete diputados nacionales y tres senadores que le responden de manera directa. En la Cámara baja los representantes santiagueños son Celia Campitelli, Ricardo Daives, Jorge Mukdise y Celia Inés López Pasquali por el FCS; mientras que por el peronismo lo son José Gómez, Estela Mary Neder y Marcelo Barbur. En el Senado están el propio Zamora y Elia Moreno (FCS) y el peronista José Emilio Neder. Y en cuanto a territorialidad, el 95% de las intendencias santiagueñas están en manos del Frente Cívico o del PJ. Por ello, la Cámara de Diputados provincial estuvo colmada.

En su primer mensaje ante la Asamblea Legislativa como gobernador, Elías Suárez trazó un discurso atravesado por tres ejes claves: continuidad del proyecto político, defensa del federalismo ante el ajuste nacional y profundización del modelo de Estado eficiente con inclusión social. También reconoció el respaldo popular obtenido el pasado 26 de octubre y destacó que Santiago fue la provincia con mayor porcentaje de votos positivos del país. Agradeció también la gestión de Gerardo Zamora y Claudia Ledesma Abdala, a quienes definió como "impulsores del proceso de desarrollo más importante de la historia contemporánea del distrito".

Confirmó Suárez la creación del Consejo Económico y Social, que integrará al sector privado, académico, sindical y estatal para diseñar políticas de desarrollo productivo e innovación. Y al cerrar su discurso, convocó a un "tiempo de unidad, participación y responsabilidad" y afirmó que gobernará "con un Estado eficiente, moderno y cercano", manteniendo la senda de crecimiento con inclusión.

"Reservado, técnico y meticuloso" De 69 años, reservado, técnico, meticuloso y capaz de unir a partes con profundas diferencias, Elías Suárez llegó a ser gobernador luego de desempeñarse en la función de Jefe de Gabinete de Ministros, desde 2005 hasta el momento. No fue elegido al azar, al contrario, se conocen con Gerardo Zamora desde 1999, cuando fue su subsecretario de prensa de la municipalidad de la capital santiagueña, año en el que el ahora senador nacional llegó a la intendencia. Entre ambos estuvieron en el nacimiento del FCS, por lo que se trata de alguien que conoce como pocos al gobernador saliente. "No lo interpreta, no lo traduce, Suárez es Zamora, esa es su fortaleza", explicó a Ámbito una fuente santiagueña.