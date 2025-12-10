SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

10 de diciembre 2025 - 12:00

La inflación de CABA se aceleró al 2,4% en noviembre, impulsada por la carne, alquileres y servicios

El IPC porteño avanzó traccionado por aumentos en vivienda, alimentos, transporte y recreación. Los servicios volvieron a crecer por encima de los bienes y ya acumulan un alza del 32,4% en el año.

Carnes, fue uno de los productos que más incidió en el alza del índice. 

Mariano Fuchila

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) se aceleró al 2,4% en noviembre. El rubro servicios trepó al 2,5%, un alza superior a la de los bienes, que aumentaron 2,3%, según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.

Los rubros con mayores alzas fueron Recreación y Cultura (4%), Cuidado personal, protección social y otros productos (3,7%), Transporte (2,9%) y Restaurantes y Hoteles (2,7%). A su vez, los estacionales promediaron un alza del 0,9% y regulados 2,7%.

"Durante el mes de noviembre el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires registró un incremento de 2,4%, acumulando en los primeros 11 meses del año una suba de 28,3%. La trayectoria interanual –i.a.– de este indicador se ubicó en 32,6% (-1,0 puntos porcentuales -p.p.- por debajo del mes previo)", sostuvo el informe.

El análisis rubro por rubro del IPC de CABA

Durante noviembre la variación del IPCBA respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte, Restaurantes y hoteles y Recreación y cultura, que en conjunto explicaron el 70,4% del alza del Nivel General.

La dinámica mensual de los Bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos (principalmente carnes, panificados y frutas), de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y de los automóviles. En tanto, el comportamiento de los Servicios reflejó principalmente los aumentos en los valores de los restaurantes, bares y casas de comida, de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres.

Así, en los primeros 11 meses del año los Bienes acumularon una suba de 22,0% y los Servicios de 32,4%. En términos interanuales, los Bienes se aceleraron hasta 24,3% i.a. (+0,6 p.p. respecto del mes previo), mientras que los Servicios disminuyeron su ritmo de aumento hasta 38,0% i.a. (-2,3 p.p.).

Cuándo se conocerá el dato de inflación general

Este jueves 11 de noviembre, el INDEC revelará a las 16hs el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de noviembre y se espera que supere una vez más, los dos puntos.

Tras haber registrado una fuerte desaceleración en mayo (1,5%) respecto a abril (2,8%) y marzo (3,7%), el índice inflacionario retomó levemente la senda ascendente en junio (1,6%), julio y agosto (1,9% ambos), septiembre (2,1%) y octubre (2,3%), lo que se habría mantenido en noviembre, según estiman los analistas privados.

La mirada del mercado proyecta un índice del 2,3% para el penúltimo mes del año. A su vez, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) espera que la inflación interanual cierre 2025 en 30,4%.

Entre las principales consultoras prevén un IPC de entre 2,3% y 2,5%, quedando por encima de los últimos datos difundidos por el INDEC. El dato oficial se conocerá el próximo jueves 11 de diciembre a las 16 horas.

