10 de diciembre 2025 - 08:40

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 10 de diciembre

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial rebotó a $1.442 tras caer cuatro días consecutivos la semana pasada, en medio de un buen clima en los mercados que se profundizó posterior al anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, de que Argentina volverá a colocar un bono en los mercados internacionales de deuda para afrontar los vencimientos de enero. En ese marco, el blue subió a $1.445. Los bonos anotaron mayoría de bajas y las acciones cerraron en rojo, tomando ganancias.

Este miércoles, Economía enfrentará una jornada clave en donde las miradas apuntarán al bono en dólares, un primer paso previo que podría impactar en una baja del riesgo país. Además, en cuanto a los vencimientos en pesos, el Gobierno necesita lograr un rollover de más del 90%.

Las tasas de los préstamos a empresas bajan a mínimos de la era Milei tras el alivio al apretón monetario

El costo del financiamiento en pesos para empresas cayó con fuerza tras las elecciones generales. Las tasas de los préstamos corporativos vía adelantos de cuenta corriente se ubicó en torno al 26% anual, una nivel aún más bajo que en julio, antes del desarme de las LEFIs. Así, alcanzaron mínimos de la era Milei.

Por Giuliana Iglesias

Mercados globales en alerta: advierten que se avecina una nueva ola de acumulación de deuda

Según el monitoreo global del Institute of International Finance (IIF), el nivel de endeudamiento mundial ha escalado a nuevos récords al cabo de los primeros tres trimestres del año y se vislumbra un nuevo boom de deuda en los próximos años. Sin embargo, la entidad plantea el interrogante si esta vez podría ser diferente.

deudaglobal.png

Por Jorge Herrera

Dólar hoy: a cuánto opera este miércoles 10 de diciembre

El dólar oficial minorista opera a $1.415 para la compra y a $1.465 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cotizó a $1.463,14 para la venta.

El Gobierno se prepara para volver al mercado de deuda en dólares y refuerza la licitación con nuevas medidas

Por Solange Rial

Argentina volverá a emitir deuda en dólares este miércoles tras ocho años, y para garantizar la demanda, autorizó a las aseguradoras a usar cauciones bursátiles en la licitación. A su vez, Luis Caputo anunció que busca captar u$s1.000 millones, con una tasa menor al 9%.}

