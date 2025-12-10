Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 10 de diciembre

El dólar oficial rebotó a $1.442 tras caer cuatro días consecutivos la semana pasada, en medio de un buen clima en los mercados que se profundizó posterior al anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, de que Argentina volverá a colocar un bono en los mercados internacionales de deuda para afrontar los vencimientos de enero. En ese marco, el blue subió a $1.445. Los bonos anotaron mayoría de bajas y las acciones cerraron en rojo, tomando ganancias.
Las tasas de los préstamos a empresas bajan a mínimos de la era Milei tras el alivio al apretón monetario
El costo del financiamiento en pesos para empresas cayó con fuerza tras las elecciones generales. Las tasas de los préstamos corporativos vía adelantos de cuenta corriente se ubicó en torno al 26% anual, una nivel aún más bajo que en julio, antes del desarme de las LEFIs. Así, alcanzaron mínimos de la era Milei.
Dejá tu comentario